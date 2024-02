CALA A PICCO IL PREZZO dello Xiaomi Redmi Note 13 Pro+: RISPARMIA 193€

Xiaomi è un'azienda molto rilevante, ormai, nell'ambito della produzione di smartphone e prodotti tecnologici e oggi, su eBay, è presente una doppia offerta sullo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+: 32% al quale vanno sommati 15€ con il codice PSPRFEB24 per un costo totale di 357€.

Doppia promozione su eBay: Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ ad un prezzo da best buy

Il Redmi Note 13 Pro+ è uno smartphone Android di alto livello, ideale per gli amanti della fotografia e dell'innovazione tecnologica. Il dispositivo si distingue per il suo display Touchscreen da 6.67 pollici, che offre una risoluzione di 2712 x 1220 pixel, garantendo una visualizzazione nitida e dettagliata delle immagini e dei contenuti.

Dotato del modulo 5G, il Redmi Note 13 Pro+ assicura un trasferimento dati veloce e una navigazione su internet fluida. La presenza di connettività Wi-Fi e GPS aggiunge ulteriori opzioni per una connessione stabile e affidabile.

Ma ciò che rende davvero eccezionale questo dispositivo è la sua capacità multimediale. La fotocamera posteriore da 200 megapixel consente di catturare immagini di altissima qualità, con una risoluzione fino a 16330 x 12247 pixel, mentre la registrazione video in 4K offre una qualità straordinaria con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel.

Con uno spessore di soli 8.9mm, il Redmi Note 13 Pro+ si presenta come un dispositivo compatto e maneggevole, che si distingue per il suo design elegante e moderno. Grazie alle sue prestazioni avanzate e alla sua capacità di offrire immagini e video di alta qualità, questo smartphone si rivela una scelta eccellente per gli utenti più esigenti.

Su eBay, oggi, è possibile risparmiare sull'acquisto dello Xiaomi Redmi Note 13 Pro+: 32% di sconto al quale vanno sommati 15€ con il codice PSPRFEB24 per un prezzo finale di 357€

