CALA A PICCO il prezzo del Samsung Galaxy A15: AMAZON OUTLET

Samsung è un'azienda che riesce ad offrire sempre il massimo della qualità per i suoi dispositivi e per ogni fascia di prezzo e oggi, su Amazon, sul Samsung Galaxy A15 è attivo un maxi sconto del 38% per un costo finale di 123,48€.

Maxi sconto del 38% sul Samsung Galaxy A15

Il Samsung Galaxy A15 è il compagno ideale per chi cerca un'esperienza visiva coinvolgente e dettagliata. Dotato di uno schermo Super AMOLED da 6,5”, il dispositivo offre una visione vivida e fluida, con una luminosità fino a 800 nit e una ridotta emissione di luce blu per il massimo comfort visivo.

Per gli amanti della fotografia, il Galaxy A15 presenta una tripla fotocamera posteriore, che include una fotocamera macro da 2 MP per catturare paesaggi e primi piani in modo dettagliato, una fotocamera principale da 50 MP per scatti ad alta risoluzione e una fotocamera anteriore da 13 MP per selfie impeccabili.

Grazie alla sua straordinaria potenza di elaborazione, alla memoria capiente e allo spazio di archiviazione generoso, il Galaxy A15 semplifica la gestione di carichi di lavoro e intrattenimento. La batteria da 5.000 mAh garantisce una lunga durata, permettendoti di restare attivo e in movimento per tutto il giorno.

Il design del Galaxy A15 è allo stesso tempo semplice ed elegante, con un profilo sottile che mette in mostra il retro raffinato e le linee pulite della fotocamera. Questo smartphone è pensato per chi ricerca un dispositivo che unisca prestazioni affidabili a un'estetica raffinata, offrendo un'esperienza completa e soddisfacente in ogni situazione.

Su Amazon, oggi, è disponibile e presente un mega sconto del 38% sul Samsung Galaxy A15 che viene venduto a soli 123,48€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.