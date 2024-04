CALA A PICCO il prezzo del Motorola G84: oggi lo paghi meno di 195€

Motorola è un'azienda con una lunga tradizione nel settore della telefonia e oggi, su Amazon, il suo G84 viene messo in sconto del 35% e viene venduto alla cifra finale d'acquisto di 194,50€.

Motorola G84 è uno smartphone top: 35% di sconto

Il Motorola G84 si distingue come uno smartphone Android all'avanguardia, offrendo un'esperienza completa e avanzata sotto ogni aspetto. Dotato di un ampio display da 6.5 pollici e una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, garantisce una visione nitida e coinvolgente per ogni attività.

Le sue caratteristiche eccezionali includono il modulo 5G, che assicura un trasferimento dati e una navigazione su internet senza pari, consentendo agli utenti di godere di prestazioni eccellenti anche nelle situazioni più impegnative.

Ma è nella multimedialità che il Motorola G84 si distingue davvero. Con una fotocamera principale da 50 megapixel, offre la possibilità di catturare immagini di altissima qualità, con una risoluzione impressionante di 8165 x 6124 pixel. Inoltre, consente di registrare video in alta definizione con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, garantendo risultati impeccabili che catturano ogni dettaglio.

Con uno spessore di soli 7.6mm, il Motorola Moto G84 si presenta non solo come un concentrato di potenza e tecnologia, ma anche come un dispositivo dall'estetica raffinata e sorprendente. La sua silhouette sottile e accattivante aggiunge ulteriore fascino a un dispositivo già straordinario sotto molti aspetti.

Su eBay, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante relativa al Motorola G84 che viene scontato del 35% e viene venduto alla cifra finale d'acquisto di 194,50€. Approfittane subito e non perdere questa grande occasione!

