CALA A PICCO il prezzo del Motorola Edge 40 Neo su Amazon

Il Motorola Edge 40 Neo è progettato per offrire un'esperienza premium, con caratteristiche avanzate che lo rendono un compagno affidabile in ogni situazione. La sua resistenza all'acqua fino a 1,5m di profondità per 30 minuti, grazie al design idrorepellente IP68, garantisce una protezione totale contro gli imprevisti.

Il display pOLED Full HD+ da 6,55" offre un'immagine straordinariamente nitida e fluida, grazie al suo elevato refresh rate da 144 Hz. Questa tecnologia assicura una qualità visiva eccezionale per ogni tipo di contenuto, dalle serie TV ai giochi, dalle videochiamate alla navigazione web.

La doppia fotocamera da 50+13MP consente di catturare immagini incredibilmente nitide in qualsiasi condizione di luce. Con un semplice gesto, è possibile realizzare foto di gruppo e avvicinarsi ai dettagli più piccoli grazie all'obiettivo Macro Vision dedicato, garantendo risultati sorprendenti in ogni scatto.

L'estetica non è da meno: il Motorola Edge 40 Neo offre una vasta gamma di varianti colore realizzate in collaborazione con Pantone, per esprimere al meglio il proprio stile. Il suo design elegante e raffinato conquista all'istante, distinguendosi per la sua originalità e la sua cura dei dettagli. Nonostante le sue prestazioni avanzate, il Motorola Edge 40 Neo assicura ore di autonomia grazie alla ricarica TurboPower da 68W e alla capiente batteria da 5000 mAh.

