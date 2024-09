C++: una proposta per applicazioni più sicure

La community del linguaggio C++ ha pubblicato una proposta, intitolata Safe C++ Extensions, finalizzata ad aiutare i programmatori nella scrittura di codice più sicuro. Tale iniziativa si riferisce in particolare ai problemi legati alla gestione delle memoria che spesso sono il vero punto debole delle applicazioni realizzate in C++. Essa arriva non a caso dopo un biennio caratterizzato da pressioni, provenienti sia da aziende che da organizzazioni pubbliche, volte a richiedere la sostituzione di C++ con altri linguaggi, come ad esempio Go, Java, Python e soprattutto Rust, sia nella creazione di nuovi progetti che nella riscrittura di applicazioni preesistenti.

C++ ha problemi di memoria

Negli ultimi anni, le vulnerabilità connesse alla gestione della memoria in C++ sono state spesso al centro di discussioni animate. Anche in ambito accademico. Si può inoltre citare il caso di Mark Russinovich, responsabile tecnico di Microsoft Azure, forte sostenitore già nel 2022 dell'abbandono di C e C++ in favore di Rust.

Da qui l'esigenza di una revisione del linguaggio che consenta di mettere in sicurezza la gestione della memoria. Senza però costringere gli sviluppatori a riscrivere da zero le proprie applicazioni.

Le ragioni della proposta

La Safe C++ Extensions nasce anche dal fatto che convertire delle applicazioni realizzate in C++ in Rust non è semplice. Attualmente sono in fase di sperimentazione alcune piattaforme per la conversione automatica tra i due linguaggi ma gli output non sono ancora sufficientemente precisi.

Del resto chiedere a dei programmatori C++ di lunga data di imparare a sviluppare in Rust non è affatto semplice. A dimostrarlo vi è per esempio il recente abbandono di Wedson Almeida Filho, ora ex mantainer del kernel Linux. Il suo addio è stato motivato proprio dalle resistenze dei programmatori poco propensi a passare da C++ a Rust.

Creare delle estensioni ad hoc potrebbe essere quindi la soluzione migliore. Anche se ciò sarà possibile soltanto grazie al contributo di tutti i soggetti coinvolti, compresa l'industria.