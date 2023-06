C# Dev Kit per Visual Studio Code

Nelle scorse ore gli sviluppatori della Casa di Redmond hanno rilasciato la versione preliminare di C# Dev Kit, un'estensione dell'IDE Visual Studio Code che integra numerose funzionalità dedicate a questo linguaggio. Si tratta di una soluzione multi-piattaforma in grado di operare su Windows, Linux e macOS che in pratica offre molti più strumenti rispetto all'estensione per C# disponibile fino ad ora.

Le funzionalità di C# Dev Kit

Tra questi ultimi troviamo ad esempio un sistema avanzato per l'individuazione degli errori, la velocizzazione del syntax highlighting, un nuovo explorer e un test explorer rinnovato. C# Dev Kit utilizza una release più recente di LSP (Language Server Protocol) e dispone dell'estensione IntelliCode for C# Dev Kit che fornisce assistenza, suggerimenti e previsioni sul completamento del codice tramite Intelligenza Artificiale.

Uno dei maggiori punti di forza di C# Dev Kit risiederebbe nel livello di prestazioni garantito. A questo proposito i responsabili del progetto avrebbero lanciato dei benchmark basati sull'analisi di 40 progetti e mezzo milione di righe di codice registrando un parsing della durata di 3.5 secondi contro i 38 prima necessari per lo stesso scopo.

Gratis per professionisti e piccole aziende

Se proprio vogliano trovare un "difetto" in questa estensione è bene precisare che non si tratta di una soluzione gratuita per tutti. In alcuni casi per poterla utilizzare è infatti necessario disporre di una licenza per Visual Studio. Fortunatamente è possibile utilizzarla senza spese, anche per scopi commerciali, nei progetti individuali e nelle piccole aziende con un massimo di 5 sviluppatori.

Per quanto riguarda le grandi aziende, cioè quelle che secondo i termini di licenza dovessero installare l'estensione in più di 250 PC, si dovrà possedere una licenza per Visual Studio Professional, Visual Studio Enterprise o una sottoscrizione a GitHub Codespaces. Stesso discorso per quanto riguarda le organizzazioni con un fatturato annuo superiore al milione di dollari.