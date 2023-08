Buono Amazon di benvenuto con Credit Agricole: apri ora il conto

Con l'attuale offerta di Crédit Agricole, che permette anche di risparmiare sui costi bancari, puoi ottenere un buono Amazon di benvenuto.

Se apri il conto Crédit Agricole prima del 4 ottobre 2023, avrai la possibilità di ottenere un welcome bonus di 50 euro in buono regalo Amazon, a condizione che tu richieda una carta di debito Visa durante l'attivazione del conto.

La carta di debito Crédit Agricole Visa offre indubbi vantaggi. Non dovrai pagare il canone per i primi due anni, e potrai usarla senza costi aggiuntivi per transazioni online e di persona.

Per richiedere il buono regalo di 50 euro è necessario soddisfare alcuni criteri. Devi in primis compilare la richiesta di apertura conto e richiedere la carta entro la fine del 31 ottobre 2023.

Inoltre, devi inserire il codice promozionale "UNIBOXCA2023" o "VISTO" nel modulo di richiesta.

Vuoi aumentare i vantaggi del tuo nuovo conto? Scegli la carta di debito Crédit Agricole Visa. Se inizi subito a usarla, potrai avere un Buono regalo Amazon del valore fino a 100 euro, a seconda di quanto spendi.

Quindi, per ottenere il massimo dal tuo nuovo conto, assicurati di scegliere la carta di debito Crédit Agricole Visa.

Ciò ti consentirà di sbloccare una serie di vantaggi, tra cui l'opportunità di guadagnare buoni Amazon man mano che spendi. A seconda di quanto accumuli, potresti ricevere € 25, € 50 o anche € 100 in buoni regalo.

Ricordati che la carta va usata entro il 30 settembre 2023 per ricevere il bonus aggiuntivo, spendendo almeno l'importo minimo completando velocemente le transazioni.

Con questo conto, senza costi aggiuntivi, puoi usufruire di bonifici SEPA online illimitati e prelievi gratuiti presso gli sportelli automatici di Crédit Agricole.

Da altre banche, i prelievi costeranno 2,10 euro, mentre ai bonifici istantanei viene applicata una commissione minima di 0,90 euro.

Affrettati ad aprire il conto e ottenere il buono Amazon di benvenuto: l’offerta è limitata nel tempo! Clicca sul link qui sotto e fallo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.