Cerchi offerte speciali o un nuovo conto corrente online che ti permetta di gestire facilmente le tue finanze con una semplice app?

La risposta non è solo un conto senza canone, ma anche un'imperdibile promozione per guadagnare buoni regalo Amazon. Chi te la offre? Crédit Agricole.

Buoni Amazon: come ottenerli con Crédit Agricole

Quando si apre il conto Crédit Agricole, è possibile scegliere tra due opzioni di carta di debito: la classica Crédit Agricole Bancomat o la potenziata Crédit Agricole Visa.

Per quest'ultima, non solo ottieni il canone zero per i primi due anni, ma hai anche la possibilità di ottenere un buono regalo Amazon. Inserisci il codice promozionale "VISA" in fase di apertura conto e riceverai un buono che vale 50 euro.

Se invece usi la tua carta Visa Crédit Agricole per acquisti online o in negozio, potrai collezionare più buoni regalo Amazon.

Per acquisti superiori a 250€ riceverai un coupon da 25€. Se il tuo acquisto è di 500€, il tuo buono sarà di 50€.

Riceverai anche un buono Amazon del valore di 100€ che potrai riscattare secondo necessità dal tuo acquisto di 1.000€.

Apri il conto Crédit Agricole online visitando la pagina ufficiale dell’offerta sul sito della banca, selezionando la filiale di tua scelta e inserendo i tuoi dati personali.

Assicurati di avere con te un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria. Ricorda: se utilizzi questa opzione durante il periodo promozionale, non dovrai pagare il canone di tenuta conto.

