Build Cloud: il remote building secondo Docker

Build Cloud è un servizio per il building di Docker che, pur operando da remoto, può essere eseguito in background per velocizzare lo sviluppo di applicazioni in locale. Il progetto nasce dalla semplice constatazione che le applicazioni stanno diventando sempre più complesse e ciò si riflette negativamente sui tempi necessari per il building. In alcuni casi, le prime sperimentazioni avrebbero permesso di registrare tempi non superiori ai 110 secondi contro i 15 o 20 minuti precedentemente necessari per il completamento della stessa operazione.

Come funziona Build Cloud

Build Cloud non utilizza le risorse di un'infrastruttura on-premise ma quelle del Cloud a cui fa riferimento. In questo modo genera una cache che può essere condivisa tra tutti gli sviluppatori che partecipano al medesimo progetto. L'applicazione realizzata rimane comunque disponibile localmente e può essere inserita facilmente in procedure di Continuous Integration tramite strumenti per l'automazione dei workflow come per esempio GitHub actions.

It's time to speed up build time without sacrificing your local dev experience, so we're introducing Docker Build Cloud to help you build up to 39x faster. https://t.co/AHWkPfBtBH pic.twitter.com/dGyKmyBGhM — Docker Build Cloud is here! 🐳🧱☁️ (@Docker) January 23, 2024

Non manca l'integrazione con Docker Desktop, soluzione per la containerizzazione dedicata appunto ai team di developer. Tutti gli altri strumenti utilizzati per lo sviluppo, compresi gli IDE, continuano ad essere parte dell'infrastruttura locale per chi lo desidera.

Quando utilizzare Build Cloud

La soluzione di Docker è stata concepita per tutti coloro che non vogliono o non possono spostare tutti i propri asset software sul Cloud ma intendono operare anche su quest'ultimo. Le aziende che per convenienza economica, ottimizzazione dei flussi di lavoro o praticità, hanno deciso di spostare l'infrastruttura tecnica sul Cloud sono sempre di più. Nonostante ciò esistono ancora numerose imprese che, almeno in certi aspetti della propria attività, preferiscono l'approccio on-premise. Soprattutto in settori dove la sicurezza e la riservatezza dei progetti sviluppati devono essere massime.

Quando i tempi di building non sono particolarmente lunghi, parliamo quindi di non più di 90 secondi, può essere ancora più efficiente effettuare l'intera operazione localmente. Quando invece i tempi necessari sono maggiori, come nel caso di un'applicazione che richiede un gran numero di dipendenze, l'esecuzione del building su Cloud, senza pesanti limiti di risorse, potrebbe risultare ottimale.