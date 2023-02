Budgie 10.7: arrivato il supporto ai sistemi Dual-GPU

Il team di coder di Budgie, ambiente grafico open source per le distribuzioni Linux basato sulle librerie di GNOME, ha reso noto ai propri utenti, tramite un post sulla mailing list ufficiale, la disponibilità di un nuovo update. Budgie 10.7 arriva dopo ben dieci mesi di sviluppo dalla precedente point release, ovvero Budgie 10.6. In questo periodo i developer del progetto si sono focalizzati sull'offerta di una UX (User Experience) più pulita e rifinita anche grazie all'implementazione del supporto ai computer con doppia GPU (Graphics Processing Unit). Nel dettaglio a partire da tale edizione direttamente dal Budgie Menu l'utente può selezionare con quale delle due schede video avviare un determinato applicativo. Per fare un esempio concreto, se si desidera risparmiare sui consumi di batteria è meglio selezionare la GPU meno potente, mentre per avviare un gioco è consigliabile sempre affidarsi al chip grafico maggiormente prestante in modo da ottenere performance ragionevoli.

Il Budgie Menu beneficia inoltre della nuova funzionalità chiamata "personal user menu" che consente di aprire il file manager direttamente all'interno di una cartella predefinita dall'utente come la home directory oppure avviare direttamente il programma in: Documenti, Video, Musica, Download, ecc. Sempre nel menu di sistema sono ora stati inseriti i pulsanti per accedere rapidamente alle impostazioni genarli, al Control Center ed al nuovo Power Dialog. Quest'ultimo pannello rende più semplice all'utente l'accesso a specifiche feature come: il riavvio, lo spegnimento, il blocco dell'ambiente desktop, l'ibernazione e la sospensione della sessione.

I coder di Budgie ci tengono a precisare che la funzione di ibernazione si attiva o disattiva dinamicamente in base alla configurazione hardware del sistema utilizzato dall'utente. Questo perché non tutti i computer, e non tutte le distribuzioni, supportano tale feature.

In Budgie 10.7 troviamo anche il nuovo new application indexer che consente, come forse intuibile dal nome, di velocizzare le operazioni di indexing delle applicazioni installate e dislocate in varie directory.