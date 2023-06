British Council offre il 20% di sconto per prepararsi allo IELTS Test

Sei alla ricerca di un'opportunità unica per migliorare il tuo inglese e ottenere un punteggio elevato nello IELTS Test? Allora non puoi perderti l'offerta esclusiva di British Council, il co-creatore di questo famoso test internazionale. Con oltre ottant'anni di esperienza nel settore dell'istruzione, British Council è l'organizzazione ideale per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

Ma cosa rende questa offerta così interessante? British Council ti offre un ottimo sconto del 20% su tutte le sue migliori risorse. Ma attenzione: l'offerta è disponibile solo per un periodo di tempo limitato. Approfittane ora per accedere a lezioni online di gruppo e private dal vivo, guidate dagli esperti del British Council, che ti accompagneranno verso il successo nel tuo IELTS Test.

Lo IELTS Test è un esame standardizzato riconosciuto a livello internazionale e utilizzato per valutare le competenze linguistiche in inglese dei non madrelingua che desiderano studiare, lavorare o immigrare in un Paese di lingua inglese. Ecco perché avvicinarti al tuo punteggio-obiettivo utilizzando le risorse offerte dal British Council può essere davvero un grande aiuto.

Le risorse British Council, scontate

Con questa imperdibile offerta, potrai prepararti sia per lo IELTS Test accademico che per quello generale, migliorando le tue abilità in tutte le sezioni di valutazione: ascolto, lettura, scrittura e conversazione. Avrai l'opportunità di imparare la grammatica e il vocabolario più utili, nonché di acquisire una profonda consapevolezza del test, compresi il suo formato e i diversi tipi di domande. In più, grazie a British Council potrai anche sviluppare strategie efficaci, ricevere suggerimenti preziosi e acquisire tecniche vincenti per ottenere i punteggi migliori.

British Council ti offre la massima flessibilità nella scelta del corso che meglio si adatta alle tue esigenze. Potrai decidere il tuo programma, l'insegnante, il tipo di lezioni e il focus sulla lingua e accedere a un esclusivo "IELTS Coach" che ti supporterà nel tuo percorso. Sono disponibili due tipologie di lezioni: di gruppo da 55 minuti (al costo di 1 credito) e privata da 25 minuti (2 crediti).

Come ottenere i crediti? Scegliendo uno dei piani British Council. Ad esempio il piano "Express" a 146 euro - la scelta migliore per consigli e strategie - include 10 crediti. I due piani al 20% di sconto sono "Lite" e "Intensive", rispettivamente a 206 e 454 euro.

Il primo, la scelta migliore per apprendimento focalizzato e pratica, garantisce 20 crediti, mentre il secondo, un corso completo per la preparazione totale, ti permette di accedere a 50 crediti. In tutti e tre i piani sono inclusi webinar Live25 illimitati e l'accesso a tutte le risorse per tre mesi. Preparati in modo efficace ed economico per il tuo IELTS Test grazie a British Council.

