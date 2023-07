British Council è il tuo coach per lo IELTS Test: 30% di sconto

Sei pronto a compiere un passo importante per il tuo futuro? Sogni di studiare, lavorare o immigrare in un Paese di lingua inglese, ma temi di non ottenere il punteggio IELTS necessario per raggiungere i tuoi obiettivi? British Council ha l'offerta perfetta per te.

Con oltre ottant'anni di esperienza nel settore dell'istruzione, British Council è un'organizzazione affidabile e autorevole, co-creatrice del famoso test IELTS. E ora, ti offre un'opportunità esclusiva che potrebbe cambiare la tua vita: uno sconto fino al 30% su tutte le risorse necessarie per prepararti al meglio.

L'importanza dello IELTS Test e l'offerta British Council

Lo IELTS Test è un esame standardizzato riconosciuto a livello internazionale, fondamentale per dimostrare le tue competenze linguistiche in inglese. È richiesto da molte istituzioni accademiche, datori di lavoro e agenzie di immigrazione nei Paesi di lingua inglese: ottenere un punteggio elevato nello IELTS Test potrebbe quindi fare la differenza.

Grazie all'offerta esclusiva di British Council, prepararsi per lo IELTS Test è diventato più accessibile che mai. Con uno sconto fino al 30% su tutte le risorse, avrai accesso a materiale didattico di qualità, esercizi mirati e simulazioni di esame per aiutarti a ottenere il punteggio desiderato.

Lo IELTS Test valuta le competenze linguistiche in diverse aree, tra cui l'ascolto, la lettura, la scrittura e la conversazione. Con l'offerta di British Council, avrai l'opportunità di migliorare le tue abilità in tutte queste sezioni. Lezioni online di gruppo e private, condotte da esperti qualificati, ti permetteranno di affinare le tue competenze linguistiche e sviluppare strategie efficaci per affrontare l'esame con sicurezza.

Avrai il controllo completo del tuo percorso di preparazione: potrai scegliere il tipo di lezioni, concentrarti sugli aspetti della lingua che ti interessano di più e decidere il tuo insegnante. Approfitta della promozione: grazie allo sconto fino al 30% su tutte le risorse potrai prepararti in modo efficace e conveniente per lo IELTS Test.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.