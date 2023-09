British Council, corsi Self-Study di inglese convenienti (30% di sconto)

British Council, un'autorità mondiale nell'insegnamento della lingua inglese, offre un'opportunità straordinaria per tutti coloro che desiderano migliorare la propria conoscenza dell'inglese. Con l'offerta speciale del 30% di sconto per il primo mese, puoi accedere a corsi di autoapprendimento di alta qualità a soli 4,90 euro al mese invece di 7.

Esercizi creati da esperti professionisti

Con i corsi Self-Study del British Council, avrai accesso a esercizi divertenti e coinvolgenti creati da esperti inglesi. Questi esercizi ti consentiranno di apprendere non solo il vocabolario, ma anche le abilità di conversazione, ascolto, lettura e scrittura in inglese. È il modo perfetto per progredire rapidamente e in modo efficace.

Una delle caratteristiche più interessanti di questa offerta è la possibilità di guadagnare certificati e badge digitali. Quando completi un tema, riceverai un riconoscimento ufficiale delle tue competenze linguistiche. Questi certificati possono essere un prezioso elemento aggiuntivo al tuo curriculum e dimostrano il tuo impegno nell'apprendimento dell'inglese.

Con l'iscrizione ai corsi Self-Study del British Council, avrai anche accesso a webinar condotti da insegnanti esperti che coprono argomenti grammaticali e di pronuncia. Questi webinar offrono un'opportunità unica di apprendere direttamente da un insegnante. Inoltre, potrai far parte di una comunità online di studenti provenienti da tutto il mondo. Questo ti darà l'opportunità di praticare le tue abilità linguistiche con persone provenienti da diverse culture.

Grazie a questa offerta speciale, avrai accesso a materiali di apprendimento di alta qualità sviluppati da esperti linguistici per studenti di livello elementare ad avanzato. Inoltre, se gli esercizi online non sono sufficienti per te e desideri interagire con un esperto insegnante e altri studenti da tutto il mondo, puoi aggiungere lezioni online opzionali. Questo ti permetterà di perfezionare le tue abilità linguistiche in tempo reale e in un ambiente di apprendimento interattivo.

Non perdere questa incredibile opportunità di imparare l'inglese in modo efficace e divertente con British Council. Raggiungi i tuoi obiettivi personali e professionali mentre fai parte di una comunità globale di apprendenti di inglese: sfrutta l'offerta del 30% di sconto per il primo mese e inizia il tuo viaggio verso una migliore conoscenza dell'inglese.

