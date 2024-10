Brisa: framework JavaScript con focus sui Web Components

Brisa è un framework progettato per ottimizzare la creazione di applicazioni Web complesse ed è stato sviluppato con un focus particolare sui Web Components. Supporta il rendering lato server di componenti JSX semplificando l'architettura delle App e riducendo notevolmente l'uso di codice JavaScript lato client. Questa caratteristica rende le applicazioni più leggere e veloci, con un beneficio sia per le performance che per la sicurezza.

Un'architettura basata sui Web Components

Brisa implementa una gestione degli eventi del browser direttamente dal server. In questo modo viene eliminata la necessità di implementare logiche client-side complesse.

Ciascun componente viene renderizzato sul server e inviato al browser Web come parte di una pagina HTML standard. Questo approccio permette un caricamento più rapido delle pagine e riduce i problemi legati alla compatibilità del client con le librerie JavaScript utilizzate.

A differenza dei framework tradizionali, che richiedono una gestione intensiva di stati e del rendering dinamico lato client, Brisa si concentra sull'efficienza server-side con un vantaggio anche per il livello di interattività dei progetti

Integrazione multi-piattaforma di Brisa

Brisa presenta un'elevata capacità di supportare la conversione delle applicazioni per il Web in App native per i sistemi operativi Android, iOS e ambienti Desktop. Ciò avviene tramite tecnologie standard come per esempio WebView.

Il framework consente inoltre agli sviluppatori di riutilizzare il codice esistente per sviluppare progetti multipiattaforma, riducendo sia i tempi di lavoro che e i costi di sviluppo.

È utile segnalare anche il supporto nativo per l'internazionalizzazione (i18n), caratteristica che semplifica la localizzazione delle applicazioni per diverse regioni e lingue. L'integrazione con framework CSS, e la capacità di incorporare componenti modulari, rendono Brisa scalabile. Quindi adatto a progetti che spaziano da applicazioni leggere fino a sistemi di livello enterprise.

Essendo open source, può essere clonato dal suo repository ufficiale di GitHub. Si tenga comunque conto che le versioni del ramo 0.x sono da considerarsi delle release sperimentali.