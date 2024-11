Brave per iOS: funzionalità "Shred" rimuove dati da siti specifici

Brave per iOS, versione 1.71, introduce una nuova funzionalità incentrata sulla privacy chiamata "Shred". Questa consente agli utenti di eliminare i dati di navigazione mobile specifici del sito in modo semplice. Molti siti utilizzano cookie proprietari per sistemi paywall e limiti di utilizzo. Tecnicamente, ciò consente il tracciamento degli utenti tra le sessioni e rende questi dati suscettibili di condivisione con terze parti. La nuova funzionalità Shred di Brave per iOS funziona su base per sito. In questo modo, è possibile cancellare i dati da un singolo sito web senza influenzare gli altri.

Come si legge nella pagina dell’annuncio sul sito ufficiale dell’azienda: "A differenza di funzionalità simili in altri browser mobili, Shred ti consente di eliminare i dati per un sito specifico con un singolo tocco. Questo significa che non verrai forzatamente disconnesso da tutti i tuoi siti web preferiti ogni volta che cancellerai i dati e non dovrai mantenere un elenco di eccezioni sito per sito".

Brave per iOS: come attivare la funzione Shred manualmente

Shred è disponibile sia come funzionalità manuale che automatica, offrendo agli utenti praticità e controllo. Quando è attivato, elimina i cookie, l'archiviazione locale (tramite API WebKit private) e le cache correlate alla rete. L'opzione può essere richiamata manualmente premendo a lungo il pulsante delle schede e selezionando l'opzione dal menu dedicato o dalle opzioni "Shields". La funzionalità può anche essere impostata per attivarsi automaticamente sul sito web attivo, selezionando Shields, poi Advanced Control e, infine, Shred Site Data. Da qui, l'utente può impostare Shred per attivarsi quando un sito (tutte le sue schede) viene chiuso o quando il browser si riavvia. Per configurare la funzionalità Shred che si applica a tutti i siti, gli utenti possono aprire l’app Brave per iOS, accedere alle Impostazioni, selezionare Shields & Privacy e, infine, Auto Shred.

Il team di Brave commenta che, sebbene la funzionalità sia un passo nella giusta direzione, questa è attualmente limitata da alcune restrizioni di Apple, con il risultato che alcuni dati persistono sui dispositivi delle persone dopo aver attivato la funzionalità. Il team ha promesso che Shred verrà introdotta presto anche su Brave per Android e nella versione desktop. Tuttavia, ad oggi non è stata annunciata una data di rilascio ufficiale.