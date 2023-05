Un gruppo di ricercatori ha realizzato BratGPT, il gemello cattivo dell'ormai celeberrimo ChatGPT, che stando alla descrizione fornita è stato ideato appositamente per essere l'"essere dominante e superiore" e per "ricordare ogni singola cosa che gli dici per usarla contro di te.

BratGPT: la versione cattiva di ChatGPT

Trattasi di un'IA realizzata a solo scopo di divertimento, nulla di effettivamente distruttivo o dalla "morale" controversa. Si tratta insomma di un prodotto "meme" e la cosa è dimostrata chiaramente anche dalle risposte che vengono fornite (solo in lingua inglese, almeno per il momento), decisamente evasive

La maggior parte delle risorse che vengono fornite sono infatti delle auto-celebrazioni del chatbot stesso, per cui non si tratta di informazioni precise, puntuali e realistiche. Vengono fatte continue allusioni alle manie di controllo del mondo e il tono usato è decisamente borioso. Insomma, c'è soltanto da divertirsi e da ridere, questo è poco ma sicuro.

Molto probabilmente, i creatori di BratGPT lo hanno realizzato per giocare sulle paure degli utenti nel mondo verso l'intelligenza artificiale, percepita da molti come una potenziale minaccia.

Va tuttavia tenuto presente che anche BratGPT sbaglia nelle sue risposte, e anche di parecchio. Al pari di ChatGPT, BratGPT mostra parecchie difficoltà nel dover riportate dati fattuali o matematici e il suo database di informazioni non è aggiornato con le più recenti novità.

Alla luce di tutto ciò, se BratGPT intende davvero conquistare il mondo di strada da fare per riuscirci e per destare un minimo di paura negli utenti ne dovrà fare ancora parecchia e correggere il tiro.