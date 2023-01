Brand phishing: Yahoo è il marchio più sfruttato

Gli esperti di Check Point Software hanno recentemente condiviso il report sul brand phishing riguardante il quarto trimestre del 2022 e stando a quanto emerso il marchio ad essere primo in classifica è Yahoo.

Brand phishing: Yahoo al primo posto in classifica

Andando più nello specifico, sulla base dei dati diramati, il 20% di tutti gli attacchi di brand phishing nel quarto trimestre 2022 erano correlati a Yahoo. Le campagne maggiormente diffuse sono quelle che pubblicizzano un presunto premio da migliaia di dollari, ma per trasferire il denaro, cosa che ovviamente non avverrà mai, è necessario inviare alcune informazioni personali e ovviamente i dati del conto corrente bancario.

Ad occupare la seconda posizione in classifica c’è DHL, precedentemente piazza al primo posto. Le email con richiesta di dati per ritirare un pacco costituiscono il 16% del totale.

In terza posizione va invece a piazzarsi Microsoft con l’11%. In uno degli attacchi messi a segno di recente viene chiesto all’utente di cliccare sul pulsante che permette di iscriversi ad un gruppo su Microsoft Teams. Lo scopo è invece rubare le credenziali dell’account.

A completare la top ten vi sono poi Google (5,8%), LinkedIn (5,7%), WeTransfer (5,3%), Netflix (4,4%), FedEx (2,5%), HSBC (2,3%) e WhatsApp (2,2%).

Un altro brand piuttosto popolare in fatto di phishing, sebbene non presente nelle prime posizioni di questa particolare classifica, è Instagram. Le email di phishing correlate al servizio chiedono di inserire username e password per l’ottenimento del tanto desiderato badge di colore blu.

