Bose SoundLink Revolve II: lo speaker portatile dei sogni al 35%

Quello che ti segnalo oggi è uno speaker portatile wireless spettacolare, assolutamente uno dei migliori in circolazione. In questo momento lo puoi avere a un ottimo prezzo. Per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Bose SoundLink Revolve II a soli 149,99 euro, invece che 229,95 euro.

Tieni presente che questo è il prezzo più basso di sempre, per cui durerà veramente poco. Grazie a questo sconto del 35% avrai un notevole risparmio di quasi 80 euro sul totale. Ma soprattutto uno speaker eccellente, che garantisce un'audio meraviglioso ed è anche resistente all'acqua.

Bose SoundLink Revolve II: il meglio senza rinunce

Bose SoundLink Revolve II è dotato di un deflettore acustico omnidirezionale che riesce a diffondere il suono a 360°. Per cui lo puoi mettere al centro per far sì che tutti sentano perfettamente. L'audio si propaga in modo omogeneo e arriva lontano, anche all'aperto. Inoltre possiede un vivavoce integrato che ti permette di rispondere alle chiamate. E premendo il pulsante multifunzione puoi parlare con Siri e Google Assistant.

Il suo design compatto e leggero lo rende perfetto per averlo sempre con te. È anche robusto, resiste all'acqua e alla polvere con certificazione IP55. E puoi ascoltare la tua musica per 13 ore consecutive. Per ricaricarlo ti basta il cavetto USB.

Goditi un suono stupendo e dai vita alle tue feste con questo speaker Bluetooth dalle prestazioni eccellenti. Oggi se fai veloce puoi anche risparmiare. Perciò vai adesso su Amazon e acquista il tuo Bose SoundLink Revolve II a soli 149,99 euro, invece che 229,95 euro. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.