Bose SoundLink Revolve II: OFFERTA BOMBA su Amazon per l'altoparlante

Quando c'è bisogno di alzare l'asticella della qualità audio e portarla a un livello superiore, soprattutto quando non si è all'interno della propria casa o quando si vuol far sentire la musica a persone con voi in una sala, ad esempio, è chiaro come un altoparlante portatile sia l'apparecchio più indicato per farlo. Se poi ci mettiamo che alcune aziende in particolare, marchi specializzati per antonomasia, sono sinonimo di qualità incredibile, la scelta punta sempre verso le stesse soluzioni, come Bose, azienda sempre in prima fila e leader indiscusso in questo campo. Da oggi, avrete un'occasione imperdibile con la SoundLink Revolve II.

Infatti da oggi su Amazon potrete aggiudicarvi in offerta l'altoparlante wireless SoundLink Revolve II di Bose a soli 173,00€, con un ghiotto 25% di sconto sul prezzo di listino e più di 55,00€ risparmiati per il vostro portafoglio.

Bose SoundLink Revolve II: l'audio migliore per tutti

Questo piccolo gioiello è collegabile ai vostri dispositivi smartphone o tablet, ma anche a tutti i dispositivi compatibili con Bluetooth. Comodo da portare sempre con voi, può essere sfruttato sia negli spazi aperti esterni, sia su un tavolo in bella vista a lato o al centro di una sala.

SoundLink Revolve II di Bose è piccolo ma sorprendentemente potente, e offre un suon a 360°. Inoltre è resistente all'acqua, ha una batteria con più di 13 ore di autonomia, e può essere ricaricato facilmente tramite la porta USB Micro-B. Sappiate infine che è facile da connettere, ed è addirittura provvisto di microfono integrato per rispondere alle chiamate, o accedere all'assistente vocale del vostro dispositivo (Alexa e simili).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.