Bose SoundLink Micro: il mini speaker Bluetooth su Amazon al 31%

Vuoi ascoltare la musica al mare o in montagna? Anche all'aperto quando piove o nevica? Allora non perdere questa ottima occasione. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Bose SoundLink Micro a soli 89,99 euro, invece che 129,95 euro.

Siamo di fronte a un minimo storico da urlo per uno dei migliori speaker Bluetooth in commercio. Se fai presto oggi puoi risparmiare la bellezza di 40 euro grazie allo sconto del 31%. Con questa piccolo altoparlante portatile ti porti la musica dove vuoi.

Bose SoundLink Micro al minimo storico su Amazon

È chiaro che a questa cifra è un best buy assoluto, ma vediamo insieme le caratteristiche che lo rendono tale:

Design: sicuramente una delle prime cose da menzionare il suo design, compatto, leggero ma anche robusto. Ha una protezione all'acqua certificata IP67 e quindi lo puoi usare anche sotto la pioggia senza problemi. E poi ha un pratico cinturino che ti permette di agganciarlo un po' dappertutto.

Suono: chiaramente siamo di fronte a uno dei brand leader del settore per cui l'audio di qualità è garantito. Bassi potenti e corposi e alti e medi forti e precisi renderanno ogni momento un concerto live.

Insomma un vero affare da no perdere per nessun motivo al mondo. Quindi prima che l'offerta svanisca vai su Amazon e metti nel tuo carrello Bose SoundLink Micro a soli 89,99 euro, invece che 129,95 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

