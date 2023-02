Bose SoundLink Flex: GRANDE OFFERTA su Amazon per l'altoparlante wireless

Quando c'è bisogno di alzare l'asticella e portare la qualità audio a un livello superiore, soprattutto quando si è fuori casa o quando si vuole fare sentire la musica a persona con voi in una sala ad esempio, è chiaro come un altoparlante portatile sia l'apparecchio più indicato per farlo. Se poi prendiamo in considerazione il fatto che ci sono marchi per antonomasia sono sinonimo di qualità alta, la scelta punta sempre di più verso le stesse soluzioni, come Bose. L'azienda è sempre in prima fila è leader indiscusso, e da oggi avete una grande occasione per aggiudicarvi il suo SoundLink Flex.

Infatti da oggi su Amazon l'altoparlante wireless SoundLink Flex di Bose è in offerta a soli 128,99€, con un ghiotto 24% di sconto sul prezzo di listino e più di 40,00€ risparmiati per voi.

Bose SoundLink Flex: l'audio migliore per tutti

L'altoparlante Bose SoundLink Flex è progettato per essere utilizzato nella maggior parte delle occasioni che possono richiederlo. Si tratta infatti della migliore soluzione impermeabile se volete ascoltare musica all'aperto durante gli allenamenti, o durante le escursioni, oppure mettere musica in una sala in cui non avete possibilità di utilizzare casse professionali, o ancora portarla a lavoro, e così via.

Bose SoundLink Flex utilizza il Bluetooth come connettività, e questo lo rende compatibile praticamente con tutti i dispositivi. Dispone anche si una porta per USB per la ricarica della batteria. Chiaramente la parte migliore rimane la qualità del suono, nitido, con anche PositionIQ, la tecnologia proprietaria che rileva automaticamente la posizione del diffusore per una qualità dell'audio ottimale ovunque.

