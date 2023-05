Borsa tracolla HP PC Essential: ora in offerta col 30% di SCONTO su Amazon

I PC portatili, oltre a costare parecchio, in alcuni casi sono anche abbastanza delicati, e diventa fondamentale anche saperli mantenere, trattare con cura e tenere al sicuro. Infatti che sia per lavoro, per studio, per viaggi in famiglia o per il gaming, spesso ci troveremo a portare in giro laptop e notebook. In queste occasioni vengono in soccorso delle apposite borse, che lo tengono al riparo, e allo stesso tempo donano eleganza durante il trasporto. Per questi motivi viene in nostro soccorso HP con la linea PC Essential, che ha creato varie borse a tracolla per notebook, come quella di cui vi parliamo.

Sappiate inoltre che, se cercate una borsa simile, da oggi su Amazon è in offerta la borsa a tracolla per notebook HP PC Essential a soli 13,94€, con uno sconto pari al 30% sul totale.

Borsa a tracolla HP PC Essential: sicurezza per i notebook

Se vi siete assicurati che la dimensione di questa borsa a tracolla sia delle dimensioni corrette (questa in offerta è adatta a notebook di taglia 15.6'' con dimensioni 40 x 28 x 6.5 cm), sarà perfetta per le vostre esigenze: ha un design con apertura in alto a cerniera, con maniglie robuste e la tracolla che è rimovibile all'occorrenza.

Si tratta di una borsa estremamente attillata, e potrete utilizzarla anche per apparecchi più piccoli, ma ricordate che la capienza massima dello schermo è di 15.6 pollici. Il tipo di colore grigio, rende questa borsa a tracolla per notebook HP PC Essential un accessorio allo stesso tempo elegante e sportivo, che può essere utilizzato da tutti indistintamente, anche dai più giovani.

