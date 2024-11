Bonifici istantanei: dal 2025 sarà più facile effettuare delle truffe

Dal 2025, grazie a una nuova normativa europea, i bonifici istantanei diventeranno più veloci e gratuiti, rendendo i trasferimenti di denaro ancora più comodi e immediati. Tuttavia, questa innovazione porta con sé un rischio importante: una volta effettuato un bonifico istantaneo, il pagamento non potrà essere annullato o recuperato. Di conseguenza, chi invia denaro rischia di non poterlo riavere indietro, anche se si accorge di un errore o scopre di essere stato truffato.

I bonifici istantanei funzionano trasferendo denaro in pochi secondi dal conto del mittente a quello del destinatario. Questa rapidità è sicuramente pratica, ma lascia poco margine di manovra in caso di frodi o errori.

I truffatori potrebbero sfruttare questo sistema inducendo le vittime a inviare fondi su conti a loro intestati, magari tramite offerte di guadagni veloci o di servizi inesistenti. Una volta eseguito il trasferimento, recuperare i soldi sarà praticamente impossibile.

Come proteggersi da queste truffe

Per proteggersi, è essenziale adottare alcune precauzioni. Prima di tutto, diffida delle offerte che promettono guadagni facili o rendimenti straordinari: spesso nascondono tentativi di truffa. È inoltre fondamentale verificare sempre l'identità del destinatario, assicurandosi che sia una persona o un’azienda di fiducia. Nei pagamenti online, può essere preferibile utilizzare piattaforme sicure, che trattengono il denaro fino a quando il prodotto è stato consegnato, riducendo il rischio di perdita.

Anche la cautela online è importante: evita di cliccare su link sconosciuti o sospetti, poiché possono portare a siti falsi creati per sottrarre informazioni personali e finanziarie. Se hai dubbi su un pagamento, non esitare a contattare la tua banca, dove i consulenti potranno darti consigli su come proteggerti al meglio.

I bonifici istantanei sono sicuramente utili, ma è fondamentale utilizzarli con prudenza e consapevolezza dei possibili rischi. Rimanere informati sui metodi di truffa più recenti, installare antivirus e firewall, e fare backup regolari dei propri dati può aiutare a proteggersi da attacchi informatici e tentativi di frode. In definitiva, la velocità dei bonifici istantanei rappresenta un vantaggio, ma la sicurezza dipende dalle precauzioni adottate dall’utente.