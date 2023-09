BMAX B6 Pro: il mini PC con i5 e 16GB di RAM SPACCA il Web

Oggi su Amazon trovi una super occasione da non perdere assolutamente per avere un piccolo computer dalle prestazioni eccezionali a un ottimo prezzo. Dunque senza ulteriori indugi metti nel tuo carrello il mini PC BMAX B6 Pro a soli 275,49 euro, invece che 359,28 euro.

Anche se non è segnalato, il prezzo medio si aggira sui 360 euro, che comunque sarebbe un buon prezzo, ma adesso costa ancora meno. Puoi risparmiare almeno 90 euro e portati a casa un piccolo computer che ti permette di fare di tutto. È compatto e versatile, puoi connettere fino a tre monitor e a uno scomparto hardware di tutto rispetto.

BMAX B6 Pro: una bestia di computer in uno spazio minuscolo

La cosa bella di avere un mini PC è che ingombra poco e ti permette anche di portartelo ovunque tu voglia. Tuttavia non sacrifica le prestazioni. Infatti all'interno troviamo il potente Intel Core i5 1030NG7 con ben 16 GB di RAM. Questo garantisce un eccezionale velocità nei programmi e nei giochi.

È anche dotato di un SSD NVMe da 512 GB in cui potrai archiviare di tutto e trasferire file in modo estremamente veloce. Possiede gli ingressi HDMI, DP e Type-C che ti consentono di collegare fino a tre display contemporaneamente. E grazie alla scheda grafica Intel Iris Plus potrai goderti i tuoi contenuti video in 4K a 60 Hz.

Un vero affare dunque, non c'è dubbio. Però devi essere veloce perché a questa cifra lo vorranno tutti e quindi le unità disponibili spariranno a breve. Perciò vai subito su Amazon e acquista il tuo mini PC BMAX B6 Pro a soli 275,49 euro, invece che 359,28 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

