BlueSkyHunter: primo tool per ottimizzare la presenza su Bluesky

Nel panorama sempre più dinamico dei social network, è nato BlueSkyHunter, una piattaforma innovativa progettata per aiutare utenti, creatori di contenuti, aziende e professionisti a gestire e migliorare la propria presenza su Bluesky. Questo strumento, ideato da Borut Udovic, si propone come il primo servizio completo dedicato all’analisi e all’ottimizzazione dei profili su questa rete emergente.

BlueSkyHunter nasce dall’esigenza di offrire agli utenti di Bluesky funzionalità professionali simili a quelle già disponibili su piattaforme più affermate. Tra le sue caratteristiche principali spicca la possibilità di programmare i post, automatizzare l’invio di messaggi diretti e monitorare in tempo reale la propria crescita.

Grazie a una dashboard intuitiva e dettagliata, gli utenti possono accedere a dati cruciali come l’andamento dei follower, il numero di post pubblicati, il tasso di engagement e individuare le fasce orarie più efficaci per pubblicare nuovi contenuti.

Un evoluzione in continuo aggiornamento

Ma l’evoluzione di BlueSkyHunter non si ferma qui. Sono già in fase di sviluppo nuove funzionalità avanzate, tra cui strumenti per l’analisi della concorrenza e l’integrazione con intelligenza artificiale, con l’obiettivo di fornire insight ancora più precisi e strategie mirate per migliorare la visibilità.

Il servizio è disponibile in abbonamento e offre una prova gratuita di 14 giorni per consentire agli utenti di testarne le potenzialità. In occasione del lancio, è stata introdotta una promozione speciale che riduce il costo mensile da 29 a 15 dollari, rendendolo accessibile anche a chi è agli inizi su Bluesky.

Borut Udovic vede in BlueSkyHunter un’opportunità per consolidare la presenza su un social in crescita e fornire agli utenti strumenti concreti per distinguersi e ampliare il proprio pubblico. Con l’introduzione di questa piattaforma, la gestione dei profili su Bluesky diventa finalmente più efficace, strategica e professionale.