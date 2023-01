Blink Mini: la videocamera intelligente con supporto Pan-Tilt in sconto di 20€ (Amazon)

Non è detto che si debba avere bisogno di una videocamera di sorveglianza da interni soltanto per monitorare eventuali visite indesiderate. Ad esempio se hai uno o più animali domestici dentro casa e sei spesso fuori per lavoro, ti farebbe sicuramente piacere curiosare un po' quello che fanno (o non fanno) in tua assenza. O perfino parlargli. Ecco, Blink Mini fa questo e anche dell'altro.

In queste ore la mini videocamera intelligente è in offerta su Amazon a soli 39,99 euro, in sconto di 20 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 59,99 euro. Incluso nella confezione anche il comodo supporto Pan-Tilt, che consente alla piccola telecamera di ruotare a 360 gradi per offrirti una visuale completa della stanza.

Mini videocamera Blink Mini con il supporto Pan-Tilt

Se vuoi avere sempre un occhio vigile su ciò che succede dentro la tua casa, la videocamera smart Blink Mini è l'acquisto ideale. Costa una fesseria (oggi anche meno), è semplicissima da installare, e in più ti consente di avere un dialogo diretto con i tuoi cari (animali domestici inclusi).

Quando ti diciamo che hai il pieno controllo della situazione è perché puoi muovere da destra a sinistra o inclinare dall'alto verso il basso (e viceversa) la videocamera semplicemente tramite l'app Blink. I video sono girati in alta definizione, sia di giorno che di notte, e grazie all'integrazione con Alexa puoi chiedere alla videocamera di mostrarti una specifica area dell'abitazione, per un'esperienza indimenticabile.

Prendi al volo l'ultima offerta di Amazon per approfittare dello sconto di 20 euro sulla videocamera intelligente Blink Mini con il supporto Pan-Tilt in regalo. Le spese di spedizione sono gratuite e la consegna è prevista entro la giornata di domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.