Blackview Tab 16: cosa aspettarci dal nuovo tablet in uscita?

Con l'aumento della richiesta di formazione online e di riunioni a distanza, i tablet sono diventati sempre più importanti. Il Blackview Tab 15 è stato molto apprezzato a livello globale fin dal suo lancio, grazie alle sue ottime prestazioni in tutti i settori. Tuttavia, sembra che Blackview stia per lanciare un nuovo modello, il Tab 16, per soddisfare le esigenze di coloro che desiderano un display più grande per lavorare, imparare e divertirsi. Secondo i rumors, questo nuovo tablet offrirà un'esperienza di intrattenimento audio e video ancora più performante e sarà più grande, veloce e sicuro del Tab 15, con un'attenzione particolare alla produttività.

Display ampio e luminoso

Per consentire agli utenti di visualizzare un maggior numero di informazioni e ridurre lo slittamento del display durante la navigazione di documenti o pagine web, Blackview Tab 16 sarà dotato di un display full-view ultra-grande da 11 pollici 2K, che ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland per la bassa luminosità blu per ridurre l'affaticamento degli occhi in un'epoca in cui i corsi e gli uffici online sono sempre più richiesti, migliorando notevolmente l'efficienza del lavoro e dello studio.

Secondo i dirigenti di Blackview, il Tab 16 è stato concepito come uno strumento produttivo per l'apprendimento, l'ufficio e l'istruzione. Grazie alla presenza di una tastiera e di una penna, è possibile utilizzarlo in modo versatile per le proprie esigenze. La tastiera, dotata di un touchpad simile a quello dei notebook, è particolarmente comoda per chi deve lavorare in ufficio o in studio. La penna, invece, è in grado di garantire un'eccellente risposta, consentendo di prendere appunti, annotazioni e di disegnare a mano libera, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più coinvolgente e senza l'utilizzo della carta. Inoltre, il Tab 16 ha un corpo sottile di soli 7,95 mm e pesa solo 533 g, il che lo rende leggero e facile da trasportare. Inoltre, la batteria da 7680 mAh è molto capiente e garantisce fino a 18 ore di utilizzo continuo, evitando qualsiasi problema di alimentazione quando si è fuori casa o in ufficio.

Hardware e sistema operativo

Si dice che il Tab 16 sia il primo tablet Blackview ad avere una ROM da 256 GB, una RAM fino a 14 GB e un'espansione della scheda TF da 1 TB. Il Tab 16 non solo sarà aggiornato per memorizzare più contenuti digitali, ma anche le sue capacità di multitasking saranno notevolmente migliorate.

Per garantire un'esperienza d'uso più fluida, il Tab 16 sarà dotato di Doke OS _P 3.0 basato su Android 12, migliorato nel design, nella praticità e nella fluidità; inoltre, il Tab 16 sarà dotato di un processo Low Meminfo Killer che identificherà attivamente quali applicazioni stanno utilizzando e darà priorità alle risorse, gli utenti potranno assistere a una migliore reattività dell'interfaccia.

Fotocamere e dotazione CPU

Per agevolare gli studenti o coloro che sono alle prime armi nel mondo del lavoro a registrare corsi e riunioni, il Tab 16 sarà dotato di una fotocamera posteriore da 13 MP e di una anteriore da 8 MP. Queste funzionalità permettono di scattare foto di ciò che si desidera registrare, semplificando la consultazione delle informazioni grazie al display ampio da 11 pollici. Inoltre, la fotocamera anteriore supporta lo sblocco facciale AI, rendendo lo sblocco del dispositivo estremamente semplice e veloce.

In considerazione di un numero sempre maggiore di utenti che richiedono prestazioni elevate, il Tab 16 adotterà il chipset octa-core Unisoc T616, il quale supera di gran lunga il suo predecessore Unisoc T610 di 36.982 punti nel test di benchmark AnTuTu. Inoltre, la velocità di elaborazione della RAM è aumentata del 17%, garantendo un'esperienza di apprendimento, di lavoro o di gioco fluida e veloce.

Altre caratteristiche importanti

Per offrire agli utenti un'esperienza simile a quella di un PC, è probabile che diventi un portatile da 11 pollici che lavora in modalità PC, e gli utenti possono godere di una grande comodità quando modificano documenti aziendali, prendono appunti in classe e tengono riunioni online in grande comodità.

Inoltre, il Tab 16 sarà dotato di altoparlanti quad-box Smart-K per fornire un suono stereo 3D e Widevine L1 che consente agli utenti di guardare le principali applicazioni di streaming con la massima qualità delle immagini. Allo stesso tempo, per garantire agli utenti e alle aziende una sicurezza sufficientemente forte, il Tab 16 sarà integrato con SE-Linux, che impedirà efficacemente il rooting del dispositivo e impedirà alle applicazioni di rubare informazioni private.

Nel complesso, il Tab 16 sembra essere più produttivo di un telefono, pur essendo più portatile di un PC. Si dice che l'anteprima mondiale sarà lanciata dal 20 al 26 marzo 2023 PST. Per ulteriori informazioni, fare clic qui.