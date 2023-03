Blackview AirBuds 6: auricolari Bluetooth al 50% su Amazon

Prima che l'offerta finisca ti avviso che questo è il prezzo più basso di sempre. Quindi devi essere veramente veloce per riuscire ad avvalerti di questo sconto. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Blackview AirBuds 6 a soli 19,99 euro, invece che 39,99 euro.

Goditi questo sconto del 50% e portati a casa delle cuffiette Bluetooth eccezionali. Offrono una connessione a bassissima latenza e si associano velocemente con i tuoi dispositivi. Sono impermeabili e le potrai usare sia per ascoltare musica che per fare chiamate. A questo prezzo non c'è davvero tempo da perdere.

Blackview AirBuds 6 al prezzo più basso del web

Blackview AirBuds 6 hanno un design semi In-ear che garantisce il massimo del comfort e un ottimo isolamento acustico. Pesano solo 3,2 grammi ciascuno e quindi sarai in grado di indossarle per tantissime ore senza alcun fastidio. Goditi un suono forte e cristallino per ascoltare la tua musica preferita. E grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 potrai tranquillamente guardare video, giocare o fare chiamate al massimo. Tutto sarà sempre perfettamente in sincro e chi ti ascolta ti udrà senza disturbi.

Sono dotati di pratici controlli touch per alzare o abbassare il volume, cambiare le tracce musicali, mettere in pausa i video e gestire le chiamate in arrivo. Sono resistenti all'acqua con certificazione IPX7, quindi le potrai usare anche per fare sport. E hanno una batteria in grado di durare per 5 ore con una sola ricarica e per un totale di 25 ore grazie alla pratica custodia.

Insomma con una cifra veramente ridicola ti porti a casa degli auricolari true wireless eccezionali. Perciò fai presto, vai adesso su Amazon e acquista i tuoi Blackview AirBuds 6 a soli 19,99 euro, invece che 39,99 euro. Se completi l'ordine ora li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

