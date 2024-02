Blackcatcard: il conto che ti premia con tassi fino al 4% mensili

Vuoi un conto bancario che ti faccia guadagnare senza costi e con vantaggi esclusivi? Blackcatcard è la soluzione che fa per te.

È un servizio innovativo che ti offre un conto IBAN gratuito, una carta di pagamento e una serie di ricompense, tra cui un tasso annuo fino al 4% sul saldo e un cashback fino al 5% sugli acquisti. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli.

Blackcatcard: carta conto flessibile con vantaggi esclusivi

Blackcatcard è una carta conto facile da usare. Ti basta scaricare l’app, registrarti e richiedere la tua carta, che ti verrà spedita gratuitamente ovunque tu sia.

Potrai guadagnare ogni mese una percentuale sul saldo medio mensile, che arriva fino al 4% se resta intorno alle 300 euro o al 2,2% se sei sotto questa soglia. Inoltre, ti restituisce fino al 5% di quello che spendi con la carta, sia online che offline.

Inoltre, puoi anche gestire il tuo denaro in modo flessibile, senza limiti sulle operazioni che puoi fare con il tuo conto. Puoi prelevare, ricaricare, effettuare bonifici e pagare quanto vuoi, senza perdere le tue ricompense.

Puoi anche accedere al tuo denaro in qualsiasi momento, senza vincoli o penalità. Se vuoi risparmiare sui costi, con questo conto non esistono quelli nascosti come per altri conti. L’IBAN, la carta, la spedizione, i pagamenti SEPA e l’assistenza clienti sono tutti gratuiti.

In più, hai dei vantaggi extra, come il rimborso sulle spese su Google Play Store e Amazon, le commissioni ridotte sulle criptovalute e i trasferimenti di denaro veloci e convenienti.

Insomma, con Blackcatcard, hai un conto bancario a tutti gli effetti con il vantaggio del guadagno senza costi. Non perdere tempo, apri il tuo conto gratuitamente e inizia a guadagnare fin da subito. È un’offerta limitata, approfittane ora: clicca sul bottone qui sotto!

