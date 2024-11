Black Friday: Saily ti regala fino a 5GB di dati

Le eSIM di Saily offrono una combinazione unica di flessibilità, convenienza e tecnologia avanzata. Grazie alla possibilità di connettersi in oltre 180 paesi, puoi dimenticare i costi elevati del roaming e le difficoltà legate all’acquisto di SIM locali. Con Saily, basta un’app per rimanere connesso senza interruzioni.

Principali vantaggi delle eSIM di Saily:

Attivazione immediata : il tuo piano si attiva automaticamente quando arrivi a destinazione.

: il tuo piano si attiva automaticamente quando arrivi a destinazione. Un’unica eSIM per più paesi : aggiungi nuove destinazioni direttamente dall’app senza dover cambiare scheda.

: aggiungi nuove destinazioni direttamente dall’app senza dover cambiare scheda. Avvisi sull’utilizzo dei dati : ti informeremo quando hai usato più dell’80% del tuo piano per evitare sorprese.

: ti informeremo quando hai usato più dell’80% del tuo piano per evitare sorprese. Supporto clienti 24/7 : il nostro team è sempre pronto ad assisterti, ovunque ti trovi.

: il nostro team è sempre pronto ad assisterti, ovunque ti trovi. Eco-sostenibilità: riduci gli sprechi eliminando le schede SIM fisiche.

Dove puoi usare Saily?

Saily offre piani flessibili in alcune delle destinazioni più popolari al mondo, tra cui:

Turchia : da soli $3.99

: da soli $3.99 Stati Uniti : da $3.99

: da $3.99 Tailandia : da $2.99

: da $2.99 Malesia, Giappone e Francia : tutti da $3.99

: tutti da $3.99 Cina: da $4.49

E molte altre, per un totale di oltre 180 paesi.

Come funziona

Acquistare e configurare una eSIM con Saily è facile:

Scegli il piano dati per la tua prossima destinazione dall’app. Scarica e configura l’eSIM seguendo le istruzioni. Una volta arrivato, il piano si attiverà automaticamente.

Grazie a questa semplicità, viaggiare rimanendo connessi non è mai stato così comodo.

Offerta Black Friday: fino a 5GB di dati gratuiti

Acquistando uno dei nostri piani durante il Black Friday, puoi ricevere fino a 5GB di dati gratuiti. È l’occasione perfetta per testare la comodità delle eSIM e risparmiare sui costi di roaming. L’offerta è valida per tutte le destinazioni disponibili e ti consente di navigare senza interruzioni, ovunque tu vada. Per conoscere l'offerta completa di Saily clicca qui.