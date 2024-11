Black Friday pCloud: cloud sicuro in Svizzera in sconto fino al 58%

Il Black Friday di pCloud, noto servizio di cloud storage con base in Svizzera, offre i piani a vita in sconto fino al 58%. Le soluzioni proposte sono Premium da 1 TB, Premium Plus da 2 TB e Ultra da 10 TB, con prezzi a partire da 199 euro. Trattandosi di piani a vita, è previsto un unico pagamento (a differenza invece di quanto accade per i piani in abbonamento mensili o annuali).

pCloud è un servizio cloud che integra una crittografia di alto livello, al fine di mantenere al sicuro i file conservati nel suo spazio. Inoltre offre l'accesso su qualsiasi dispositivo e ovunque ci si trovi, insieme alla semplicità d'uso che è un'altra sua caratteristica chiave.

Per beneficiare dello sconto fino al 58% è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale pCloud.

Per essere davvero sicuri, i servizi di cloud storage dovrebbero garantire una crittografia a conoscenza zero e una rigorosa protezione dei dati personali. Due elementi chiave che si ritrovano in pCloud, forte di una crittografia che impedisce a chiunque (anche allo staff interno di pCloud) di accedere ai file, e della legge federale della Svizzera sulla protezione dei dati.

Un'ulteriore funzionalità di sicurezza integrata in pCloud è l'utilizzo dei certificati TLS/SSL al momento dell'invio del file dal dispositivo ai server di pCloud. Merita una menzione anche il centro dati certificato e sicuro presente all'interno dell'Unione europea, dove tutti i dati degli utenti vengono conservati.

Pollice in alto infine per la facilità d'uso del servizio: dal semplice clic per liberare più spazio alla sincronizzazione immediata di tutti i file, pCloud è realmente alla portata di tutti.

L'offerta del Black Friday di pCloud sui piani a vita, con sconti fino al 58%, è valida ancora per pochi giorni.

