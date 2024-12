Black Friday con pCloud: spazio di archiviazione a vita con sconti straordinari

Se stai cercando il modo migliore per mettere al sicuro i tuoi dati senza preoccuparti di abbonamenti ricorrenti, l'offerta Black Friday di pCloud è perfetta per te. Con il nuovo Bundle 3in1 LIFETIME, puoi ottenere spazio di archiviazione illimitato per sempre, risparmiando fino al 58%.

Scegli il tuo piano pCloud Tutti i piani pCloud a vita 1. Premium 1 TB – Risparmia il 54% Prezzo originale : 435€

: 435€ Prezzo Black Friday : 199€

: Ideale per utenti privati che vogliono gestire al meglio i loro file personali, foto e documenti. 2. Premium Plus 2 TB – Risparmia il 53% Prezzo originale : 599€

: 599€ Prezzo Black Friday : 279€

: Perfetto per professionisti e creatori di contenuti che necessitano di più spazio per video, progetti e lavori in corso. 3. Ultra 10 TB – Risparmia il 58% Prezzo originale : 1890€

: 1890€ Prezzo Black Friday : 799€

Scegli il tuo piano pCloud Pacchetto 3in1: risparmia il 62% su spazio, sicurezza e gestione password La vera chicca dell'offerta Black Friday di pCloud è il Pacchetto 3in1, un bundle completo che combina spazio di archiviazione, sicurezza avanzata e gestione delle password. Questo piano esclusivo include: Pro 5 TB a vita : Uno spazio gigantesco per archiviare tutti i tuoi file senza pensieri.

Encryption a vita : Massima protezione per i tuoi dati sensibili con crittografia end-to-end.

: Massima protezione per i tuoi dati sensibili con crittografia end-to-end. Pass Premium a vita: Un gestore di password sicuro e intuitivo per organizzare tutte le tue credenziali. Prezzo originale: 1563€

Prezzo Black Friday: 599€

Con un risparmio del 62%, questo pacchetto è perfetto per chi cerca una soluzione digitale completa che combini capacità, sicurezza e organizzazione. Approfitta ora e goditi il massimo della tecnologia a un prezzo imbattibile! Vantaggi offerti da pCloud Pagamento unico per una vita di tranquillità

Con i piani LIFETIME paghi una volta sola e hai spazio illimitato per sempre.

Con i piani LIFETIME paghi una volta sola e hai spazio illimitato per sempre. Accesso sicuro e veloce

I tuoi dati sono protetti con i più alti standard di sicurezza e accessibili ovunque grazie all'app e alla piattaforma web.

I tuoi dati sono protetti con i più alti standard di sicurezza e accessibili ovunque grazie all'app e alla piattaforma web. Perfetto per tutti gli usi

Archivia foto, video, documenti, e condividi file senza limiti. I piani pCloud si adattano a ogni tua esigenza, sia personale che professionale. Per conoscere l'offerta completa di pCloud clicca qui.

