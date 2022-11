Black Friday Amazon: Cuffie ASTRO Gaming A40 TR in sconto del 47%

Le cuffie A40 TR è uno dei prodotti di punta di Astro ed è consigliato per gli utenti che cercano prestazioni e qualità. Presentano un'ampia imbottitura in tessuto morbido sui padiglioni e nella parte superiore dell'archetto e sono molto flessibili, nonostante l'utilizzo della plastica. Comode quindi per lunghe sessioni di gioco. Inoltre sono presenti esclusivi copri padiglioni rimovibili intercambiabili tramite magneti. Acquistale ora grazie al Black Friday di Amazon a soli 89,99€ invece di 169,00€.

Una caratteristica del design da notare è che si possono sostituire le piastre di plastica all'esterno dei padiglioni, facilmente staccabili grazie ai magneti. Puoi scegliere colori diversi per le tue cuffie con il kit A40 Mod. Con il kit, ottieni cuscinetti auricolari in pelle sintetica che migliorano l'isolamento passivo e un microfono extra, insieme alle coperture per le cuffie chiuse che hanno un deflettore in silicone per bloccare i rumori.

Le Astro A40 TR ha un controllo barebone . A differenza di alcuni dei suoi concorrenti che utilizzano un cavo USB e un software per espandere le funzionalità dell'auricolare, l'Astro A40 TR non ha nulla la cancellazione del rumore o funzionalità aggiuntive, ma possiede un interruttore muto integrato nel cavo.

Puoi equipaggiare l'A40 TR con molti accessori, tra cui il MixAmp Pro TR che è un modulo che ti consente di controllare il volume per la voce e l'audio del gioco. È l'ideale per lo streaming in quanto puoi trasmettere dalla porta di uscita dello streaming con un suono Dolby surround a 2 canali. Con questo, hai anche accesso ad Astro Command Center, un software per PC/Mac.

L'A40 TR si collega utilizzando un jack per cuffie standard da 3,5 mm, che lo rende compatibile con qualsiasi dispositivo che supporti questo standard. Ciò include la compatibilità con PlayStation 5 e PS4, Xbox Series S/X, Xbox One, Nintendo Switch (in modalità portatile), Steam Deck, laptop, PC da gioco e (alcuni) telefoni cellulari. L'auricolare include uno splitter che trasforma il jack TRRS in un'uscita audio TRS e un connettore di ingresso per microfono TRS. A differenza di alcuni dei suoi concorrenti, l'A40 TR ha un cavo staccabile. Approfitta ora dello sconto del 47% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.