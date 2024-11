Black Friday Amazon 2024: i Mini PC in offerta

È da tempo che vuoi acquistare un Mini PC e hai atteso con ansia il Black Friday Amazon 2024 per risparmiare? Allora goditi le migliori occasioni in questa selezionatissima lista. Come potrai notare si passa da diversi processori Intel e AMD, nonché da SSD e RAM più o meno performanti. Così potrai scegliere quello che fa per te.

Black Friday Amazon 2024: 6 Mini PC a prezzi folli

Patiamo con un Mini PC veramente super economico, questo firmato ACEMAGICIAN, dotato di Windows 11 e del processore Intel Alder Lake N95. Gode di 8 GB di RAM e di un SSD da 256 GB. Per chi ha poche pretese e lo usa soprattutto per lavoro e scuola. È tuo a soli 141,55 euro.

Leggermente più performante, sempre a un prezzaccio, con soli 189 euro circa puoi acquistare il Mini PC NiPoGi. Monta come CPU Intel Alder Lake N97 di 12a generazione e possiede sempre 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB. Inoltre ha 3 uscite per collegare fino a 3 monitor in contemporanea.

Continuiamo con NiPoGi ma andiamo sulla serie CK10, decisamente più performante, grazie al suo processore Intel Core i5 12450H, ben 32 GB di RAM e SSD da 1 TB. Qui siamo di fronte a un ottimo computer e anche il prezzo sale, però con lo sconto di 70 euro è tuo a soli 389,99 euro.

Quindi ti segnaliamo 3 Mini PC firmati GEEKOM. Il primo monta AMD Ryzen 7 5825U che arriva fino a 4,5 GHz. Come sistema operativo troviamo Windows 11 Pro, un SSD da 512 GB e 32 GB di RAM che spingono sull'acceleratore. Puoi metterlo nel tuo carrello a soli 409,54 euro.

GEEKOM Mini IT12 gode invece di una CPU Intel Core i9 con 14 Core e 12 Thread che spacca. Come memoria di archiviazione ha un SSD da 1 TB che non si esaurisce mai e gode anche di 32 GB di RAM DDR4. Oggi te lo puoi portare a casa con circa 581 euro, invece che 719 euro.

Altro Mini PC super interessante è GEEKOM A7. Su questo puoi addirittura farci girare qualche gioco, grazie alla sua scheda grafica AMD Radeon 780M.Monta il potentissimo AMD Ryzen 9 7940HS con a supporto la bellezza di 32 GB di RAM e un SSD da ben 2 TB. Solo oggi a 683,24 euro.

Non aspettare che sia tardi e le offerte svaniscano. Fai tuo il Mini PC che preferisci avvalendoti degli sconti durante il Black Friday Amazon 2024. Se sei iscritto ad Amazon Prime riceverai il tuo ordine a casa in pochissimi giorni senza ulteriori costi. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.