Black Friday 2022: SSD in super sconto da acquistare su Amazon

Dai nuovo slancio al tuo computer con uno di questi SSD in super sconto per il Black Friday di Amazon. Abbiamo selezionato per te le migliori offerte, che resteranno valide fino a esaurimento scorte: per esperienza ti suggeriamo di non aspettare troppo tempo, altrimenti corri il rischio di farti sfuggire la promozione che magari stavi aspettando da mesi.

Hikvision SSD 120 GB

Se sei interessato a un upgrade minore, senza troppe pretese, l'SSD Hikvision è il prodotto ideale: 120 GB di spazio di archiviazione, velocità di scrittura fino a 560 MB al secondo (e 520 MB al secondo in lettura), con interfaccia SATA 3.0. Tutto questo a soli 16,39€ invece di 29,99€ (-45%).

Samsung SSD 870 Evo 1 TB

Un SSD da leggenda a un prezzo top. Il Black Friday di Amazon ha per protagonista anche l'SSD Samsung 870 Evo da 1 TB, con interfaccia SATA di 560-530 MBs e supporto all'elaborazione di video fino a 8K. Un prodotto praticamente perfetto in sconto del 32% a 94,99€, rispetto a un prezzo consigliato di 139,99€.

WD Blue SA510 1 TB

Anche l'SSD WD Blue SA510 da 1 TB si inserisce a pieno titolo tra le migliori offerte del Black Friday. Aumenta la tua produttività installando l'SSD WD Blue, con inclusi 3 mesi di abbonamento a Dropbox e il software di backup e protezione Acronis True Image for Western Digital. In queste ore il prezzo è crollato a 87,80€, per effetto dello sconto pari al 31%.

Crucial BX500 2 TB

Non ha certo bisogno di presentazioni l'SSD Crucial BX500, uno dei migliori prodotti in circolazione. Caratteristiche al top per il modello da 2 TB, con interfaccia SATA e velocità di lettura fino a 540 MB al secondo e 500 MB al secondo in scrittura. Approfitta ora dello sconto del 42% su Amazon, pagando soltanto 126,32€ invece di 218,07€.

Transcend TS240GMTS420S 240 GB

Chiudiamo la nostra top 5 delle migliori offerte del Black Friday sugli SSD con il prodotto Transcend TS240GMTS420S: aumenta subito di 240 GB lo spazio di archiviazione a tua disposizione, potendo contare su una interfaccia SATA III 6Gb/s di nuova generazione, a soli 26,34€ invece di 45,10€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.