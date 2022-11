Black Friday 2022: decoder a prezzo bomba su Amazon

Hai aspettato il Black Friday per acquistare un decoder capace di risolvere una volta per tutte i problemi con il tuo televisore? Bene, è arrivato il momento di passare all'azione: oggi non hai che l'imbarazzo della scelta per trovare un decoder in grado di farti ricevere all'istante tutti i canali televisivi del nuovo digitale terrestre. Dimentica il numero dell'antennista, non stare più dietro alle mille sintonizzazioni giornaliere, hai la soluzione definitiva a portata di pochi euro.

Decoder Thomson THT709

Il primo dei decoder in offerta per il Black Friday che ti proponiamo è il modello THT709 di Thomson. Per semplicità d'uso e qualità dei materiali, è il decoder ideale: lo colleghi al televisore con un cavo HDMI o SCART e in pochi secondi ricevi il segnale del nuovo digitale terrestre alla perfezione. Solo per oggi in offerta a 29,00€ (-17% di sconto).

Decoder DVB-T2 Leelbox

Un altro decoder imperdibile al Black Friday di Amazon è il modello DVB-T2 Leelbox. Oltre al supporto del nuovo digitale terrestre, il decoder Leelbox offre una visione in alta definizione fino a 1080p: appena accenderai il televisore, ti sembrerà di aver cambiato anche quello. L'offerta di oggi è di quelle da prendere al volo: invece di 32,99€, paghi solo 19,99€.

Decoder Dcolor Mini Stick

Se sei alla ricerca di un decoder poco ingombrante, il decoder Dcolor Mini Stick è proprio quello che fa al caso tuo. Lo installi dietro al televisore come una normale chiavetta, e in un attimo entri anche tu nell'era del nuovo digitale terrestre. Solo per oggi in offerta a 23,99€, in sconto del 20% (incluso nella confezione anche un telecomando universale).

Nokia Decoder DVB-T2

Ti segnaliamo anche l'ottimo Nokia Decoder DVB-T2, in sconto del 42%. Il design del decoder rimane molto elegante, come da tradizione Nokia, per non parlare delle prestazioni al top per questa fascia di prezzo. Grazie all'offerta del Black Friday Amazon, anziché 39,90€ lo paghi solo 23,00€.

Edision Picco T265+

Concludiamo la lista dei migliori decoder da acquistare al Black Friday con l'Edision Picco T265+, il decoder più venduto su Amazon in questi giorni. È un dispositivo completo di tutto, dal supporto al nuovo digitale terrestre a quello della connessione wireless, e costa pochissimo: in queste ore è venduto a 20,90€ con il 30% di sconto.

