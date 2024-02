Bitcoin continua a consolidarsi e InQubeta supera le ICO concorrenti

Da quando la SEC ha approvato i primi ETF Bitcoin a gennaio, si sono susseguiti sviluppi entusiasmanti. Il mese si è concluso con il più grande airdrop di Jupiter Exchange: ben 700 milioni di dollari. Il tanto atteso airdrop di JUP è stato rivendicato il 31 gennaio, creando così tanto scalpore che il mese è stato ribattezzato "Jupuary".

In un contesto di mercato corretto, Bitcoin (BTC) continua a consolidarsi mentre Solana (SOL) guadagna un punto d'appoggio fondamentale. Allo stesso tempo, InQubeta (QUBE), un altcoin AI emergente, supera i concorrenti nel mondo delle ICO. Queste sono le migliori criptovalute da acquistare ora, pronte per una crescita esplosiva.

InQubeta (QUBE): una ICO rialzista

Il 2024 ha tutte le caratteristiche di un mercato rialzista. Grazie al grande rialzo anticipato, InQubeta (QUBE) è stata indicata come la migliore nuova criptovaluta in cui investire per diversi motivi. Per cominciare, nella prevendita in corso sono stati raccolti ben 8,9 milioni di dollari, e non è finita qui, superando i concorrenti.

La notevole prestazione di prevendita è in gran parte dovuta al suo concetto innovativo di altcoin AI. Trovandosi all'incrocio di queste innovazioni dirompenti, InQubeta è stata accolta come una delle narrazioni più rialziste.

Nella settima fase dell'ICO, un token costa solo 0,0224 $. Secondo gli analisti, dopo il lancio il valore di InQubeta subirà un balzo del 7.500%, fatto che lo rende uno dei titoli più promettenti da non perdere nel 2024.

In linea di massima, il suo sbalorditivo potenziale di crescita è una delle sue principali attrattive, ma non è il quadro completo. Giocherà un ruolo fondamentale in quanto è stata progettata per risolvere i problemi critici del mercato dell'AI in rapida ascesa. La sua piattaforma di crowdfunding basata sulla criptovaluta e il suo marketplace NFT personalizzato risolveranno i problemi di raccolta fondi e di accessibilità del fiorente mercato dell'AI. Questo la rende pronta per l'adozione e una buona criptovaluta da acquistare.

Bitcoin (BTC): il consolidamento continua

Bitcoin (BTC) continua ad essere sotto i riflettori, anche se i possessori potrebbero essere un po' preoccupati e impazienti per il suo recente movimento di prezzo. L'anno non dovrebbe essere rialzista? Dal lancio sul mercato degli ETF spot su Bitcoin l'11 gennaio, BTC ha avuto un andamento ampiamente ribassista. Nonostante ciò, ha superato i 48.000 $ al momento del lancio sul mercato.

Dal picco di 48.000 $, quest'anno Bitcoin è stato in discesa fino a 38.000 $. La buona notizia è che il sentimento è aumentato dopo l'ETF su BTC e Bitcoin ha ripreso vigore. Nonostante ciò, ha oscillato tra i 42.000 $ e 43.000 $, lasciando molti dubbi. Vedremo presto un breakout?

Secondo gli esperti, Bitcoin romperà il suo massimo storico (ATH), dall'inglese all-time high, prima o dopo l'halving, a pochi mesi di distanza. Questo lo rende una delle migliori criptovalute da acquistare ora. Al fine di evitare la paura di perdere l'occasione (FOMO), dall'inglese fear of missing out, puoi aggiungere BTC al tuo portafoglio adesso.

Solana (SOL): ottenere un punto d'appoggio fondamentale

Solana (SOL) è uno degli altcoin più popolari. In seguito alla sua crescita esplosiva dello scorso anno - passando da 10 $ a oltre 100 $ - Solana è stata sotto i riflettori. Nonostante l'enorme crescita dello scorso anno, il suo enorme potenziale di rialzo di quest'anno la colloca tra le migliori criptovalute in cui investire.

Sebbene abbia subito un leggero calo dopo l'ETF su BTC, ha ripreso slancio. Di recente ha guadagnato un punto d'appoggio fondamentale, che secondo gli analisti rappresenta un passo significativo verso un'altra corsa al rialzo.

Destinato a un rialzo, Solana uno degli altcoin da tenere d'occhio. Al fine di cogliere la sua ondata di crescita, prendi dei token SOL e fai HODL (hold on for dear life), cioè tieni a ogni costo.

Conclusione

Bitcoin ha oscillato ultimamente, ma un rimbalzo sembra essere vicino. Nel frattempo, Solana punta a un rialzo, mentre InQubeta si prepara a salire alle stelle dopo il lancio. Se vuoi diventare un early adopter, clicca sul link qui sotto.

Visita la prevendita di InQubeta

Unisciti alle community di InQubeta

In collaborazione con LocxLabs

HTML.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). HTML.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.