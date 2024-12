Bing Image Creator genererà immagini migliori grazie a DALL-E 3

Microsoft ha annunciato diverse novità in arrivo nell'esperienza di Bing Image Creator. A ottobre 2023, l’azienda di Redmond ha iniziato a utilizzare il modello di generazione di immagini DALL-E 3 di OpenAI in questo tool e ora ha introdotto alcuni miglioramenti. ha Innanzitutto, Microsoft sta integrando in Bing Image Creator l'ultimo modello DALL-E 3, ovvero PR16. Questo modello di OpenAI può creare immagini due volte più velocemente con una qualità superiore. In secondo luogo, Microsoft consente agli utenti di creare immagini direttamente dalla barra di ricerca di Bing e dalla barra degli indirizzi di Microsoft Edge.

Bing Image Creator: come provare le nuove funzionalità su Bing o Edge

Per provare l'esperienza di Bing Image Creator, gli utenti possono semplicemente digitare "crea un'immagine di..." nella barra di ricerca di Bing o nella barra degli indirizzi di Edge. Le immagini generate dall'intelligenza artificiale appariranno nella pagina dei risultati di ricerca di Bing. Gli utenti possono quindi ricreare, condividere o salvare le immagini. Questa nuova funzionalità è disponibile sia su desktop che su dispositivi mobili. Per creare le proprie immagini, gli utenti dovranno accedere alla pagina Bing.com/create. Microsoft sta rinnovando l'esperienza desktop del sito con un design semplice, una navigazione migliore e il supporto per le modalità chiara e scura. Questa esperienza di home page rinnovata arriverà presto anche sui dispositivi mobili. Microsoft ha inoltre semplificato la condivisione delle immagini generate tramite piattaforme di social come Facebook, WhatsApp Instagram DM.

Guidata dai suoi principi di Responsible AI e dal Responsible AI Standard, Microsoft offre dei controlli in Bing Image Creator per limitare la generazione di immagini dannose o non sicure. Se il prompt finisce in un'immagine potenzialmente dannosa, Bing bloccherà automaticamente il prompt e informerà l'utente. Le misure di sicurezza di Bing sono generalmente efficaci. Tuttavia, ci sono state anche segnalazioni di occasionali blocchi eccessivi, in cui prompt innocui vengono erroneamente contrassegnati come potenzialmente dannosi.