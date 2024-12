Instagram: programmare l'invio dei DM, via al test della funzione

Instagram sta sperimentando una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di programmare l’invio dei messaggi diretti (DM). Attualmente disponibile per un ristretto numero di utenti Android, questa opzione permette di pianificare l’invio dei messaggi in un momento specifico, ad esempio per adattarsi ai fusi orari dei destinatari.

Questa funzionalità potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa per le aziende che desiderano ottimizzare le loro comunicazioni e raggiungere il pubblico nei momenti più strategici, aumentando così l’efficacia delle campagne di marketing. Allo stesso tempo, anche gli utenti privati potrebbero trarre beneficio dalla possibilità di organizzare meglio le loro conversazioni, inviando messaggi in orari prestabiliti.

Per utilizzare questa opzione, sarà sufficiente entrare nella chat desiderata, digitare il messaggio e tenere premuto il pulsante di invio. A quel punto, si aprirà una finestra che consentirà di selezionare una data e un’ora specifica per l’invio del messaggio.

Altre novità in casa Instagram

Questa novità si aggiunge a una serie di funzionalità introdotte di recente da Instagram, come la programmazione di post e Stories. Meta, l’azienda madre di Instagram, sta inoltre lavorando su strumenti basati sull’intelligenza artificiale per automatizzare la gestione dei DM.

Tra le opzioni in fase di test, vi è la creazione di chatbot in grado di rispondere ai messaggi simulando lo stile di comunicazione dell’utente. Sebbene questo sistema possa risultare utile per gestire un volume elevato di messaggi, potrebbe non essere apprezzato da tutti a causa della sua natura potenzialmente impersonale.

La possibilità di programmare i messaggi diretti rappresenta un ulteriore passo avanti nella gestione delle comunicazioni sulla piattaforma, offrendo agli utenti maggiore controllo e flessibilità. Resta da vedere come questa nuova funzione sarà accolta dalla community di Instagram e quali sviluppi futuri apporterà Meta per migliorare l’esperienza utente e rendere le interazioni sempre più efficienti e personalizzate.