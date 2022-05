Beelink U59: mini PC potente e versatile ad un prezzo incredibile su Amazon

In promo su Amazon è arrivato il Beelink U59, un mini PC economico ma potente grazie al processore Celeron N5095 Jasper Lake. Ora disponibile ad un prezzo davvero incredibile: solo 299,00€.

Basato sull'architettura Intel Jasper Lake, il PC possiede ben 8 GB di RAM DDR4 e supporto per un massimo di due dispositivi di archiviazione interna.

Misura solo 102 x 155 millimetri e, secondo il produttore, è alto solo 41 millimetri. Il chip Jasper Lake è dotato di quattro core e offre una frequenza di clock di base di 2 gigahertz, che può aumentare fino a 2,9 GHz in modalità burst. Il raffreddamento è attivo.

Specifiche tecniche

Il Beelink è disponibile con otto gigabyte di RAM, che possono essere aggiornati a una capacità fino a 16 gigabyte, presente anche un SSD da 128 o 256 gigabyte in formato M.2. È possibile installare un secondo SSD M.2, ma questo viene poi collegato solo tramite SATA. Inoltre, è possibile installare un SSD o un disco rigido in formato da 2,5 pollici.

Per la connettività wireless include Wi-Fi aC dual-band e Bluetooth 4.0. Per quanto riguarda i connettori, abbiamo 4 porte USB 3.0, un jack audio da 3,5 mm con supporto per microfono, una porta Gigabit Ethernet e 2 uscite video HDMI 2.0a che ci permettono di riprodurre video 4K e 60fps senza problemi. Tra gli accessori inclusi troviamo un piccolo alimentatore esterno, ancoraggio compatibile VESA, due cavi HDMI e il sistema operativo installato Windows 11 PRO.

Ma il Beelink U59 ha anche una porta USB di tipo C che può essere utilizzata per video o dati, il che significa che il modello può supportare fino a tre monitor. Puoi acquistarlo su Amazon approfittando della promo e della spedizione Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.