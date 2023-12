Batterie AA ricaricabili Amazon Basics in offerta: risparmi il 30%!

La cosa più odiosa delle batterie stilo e mini stilo è che, ovviamente, alla fine del loro ciclo finiscono per scaricarsi del tutto, per poi essere gettate e ricomprate. Per fortuna esiste la categoria delle batterie ricaricabili, che con una sola spesa ci aiutano ad ottenere ogni volta una nuova autonomia. Anche Amazon stessa con la sua linea Basics ce le ha proposte, e da oggi sono anche in offerta!

Infatti da oggi puoi aggiudicarti in offerta le batterie AA ricaricabili di Amazon Basics a soli 6,29€, con uno sconto del 30% che ti farà risparmiare circa 2,70€ sulla confezione da 4 batterie!

Ricaricati sempre!

Si tratta di batterie ricaricabili AA in confezione da 4 pezzi da 2000 mAh. Esse sono ideali per fotocamere digitali, telecomandi, giocattoli e molto altro che utilizzi questo formato. Sono molto longeve e posseggono una autoscarica estremamente graduale, e mantengono l’80% dell’energia per 24 mesi!

Quando le batterie AA ricaricabili di Amazon Basics ti arriveranno, saranno pre-caricate e pronte all'uso, e possono essere ricaricate fino a 1000 volte, con una perdita di potenza minima! Chiaramente stiamo parlando di un prodotto certificato, che ti verrà spedito in un'apposita confezione di facile apertura.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.