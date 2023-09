Back to school? C'è Mondly: tutte le lingue che vuoi al 96% di sconto

Il ritorno a scuola porta con sé non solo nuove sfide, ma anche fantastiche opportunità. Quest'anno, immergiti in una nuova lingua e apri le porte a un mondo di conoscenze e possibilità senza precedenti. Come? Grazie all'incredibile offerta "Back to School" di Mondly, l'applicazione leader nell'apprendimento delle lingue online, che offre un'opportunità imperdibile con uno sconto del 96% sul piano a vita.

Il meglio delle lingue con Mondly

Semplice, intelligente e intuitiva, Mondly si adatta perfettamente alla tua routine quotidiana, trasformando l'apprendimento delle lingue in un'avventura appassionante. Con una selezione di ben 41 lingue tra cui scegliere, Mondly ti dà la possibilità di imparare la lingua che desideri senza sforzo e con risultati tangibili. La piattaforma offre lezioni pratiche e coinvolgenti guidate da madrelingua. Questo approccio ti consente di immergerti in conversazioni reali, ma anche di migliorare la pronuncia con un chatbot dotato di riconoscimento vocale e ricevere feedback immediato.

L'offerta "Back to School" di Mondly include:

Oltre 250 lezioni , suddivise in diversi argomenti per un apprendimento vario e coinvolgente

, suddivise in diversi argomenti per un apprendimento vario e coinvolgente Quiz settimanali :testa le tue conoscenze con quiz regolari per misurare i tuoi progressi

:testa le tue conoscenze con quiz regolari per misurare i tuoi progressi Sfide mensili : mettiti alla prova con sfide mensili che ti aiuteranno a consolidare ciò che hai imparato

: mettiti alla prova con sfide mensili che ti aiuteranno a consolidare ciò che hai imparato Più di cinquanta conversazioni per affinare la tua abilità di conversazione

per affinare la tua abilità di conversazione Oltre 2.500 lezioni a disposizione per approfondire la tua conoscenza linguistica

a disposizione per approfondire la tua conoscenza linguistica Più di trecento lezioni specializzate in contenuti aziendali per avanzare nella tua carriera

per avanzare nella tua carriera Accesso a Mondly Kids, un'app dedicata ai più piccoli per farli innamorare delle lingue fin da giovani

La campanella sta per suonare: non dimenticare di mettere anche Mondly nello zaino. Grazie all'offerta "Back to School", avrai l'opportunità unica di accedere a uno sconto del 96%. Tutte queste risorse saranno tue a soli 89,99 euro anziché 1999,99. Ricordati che questo prezzo è una tantum: con un solo acquisto, otterrai accesso illimitato senza costi nascosti né abbonamenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.