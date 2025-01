Babbel: il 65% di sconto sul piano annuale e a vita sta per terminare

Ultima chiamata per quanti hanno scelto di imparare una nuova lingua nel 2025: l'offerta di Babbel, che consente di ottenere il 65% di sconto sul piano annuale e quello a vita, terminerà fra 3 giorni.

Babbel è una delle piattaforme di riferimento per imparare una lingua da casa, sulla base di quelli che sono i propri impegni durante la settimana. In particolare, aiuta le persone a sviluppare abilità linguistiche spendibili nella vita di tutti i giorni, così da poter sostenere conversazioni vere nella nuova lingua.

Il 65% di sconto sul piano annuale e su quello a vita è disponibile su questa pagina del sito Babbel.

Perché scegliere Babbel per imparare una lingua straniera

È vero che i numeri non sono tutto, ma molte volte aiutano a dare un'idea più chiara su questo o quell'altro servizio. Nel caso di Babbel, sono numeri importanti: più di 15 milioni di abbonamenti venduti, oltre 200 esperti in didattica delle lingue e 9 utenti su 10 che confermano di aver migliorato le proprie competenze linguistiche in appena due mesi.

Per la precisione, si parla del 92% degli iscritti alla piattaforma. Sono gli stessi che hanno testato in prima persona il metodo Babbel, progettato appositamente per aiutare i suoi studenti ad iniziare a parlare la nuova lingua desiderata in sole tre settimane, attraverso lezioni in-app o videolezioni online tenute da insegnanti esperti.

Al momento sono 14 le lingue che si possono imparare (l'elenco completo include anche l'italiano per gli stranieri): inglese, spagnolo, portoghese, tedesco, francese, turco, polacco, norvegese, danese, olandese, svedese, russo e indonesiano.

Questi invece sono i prezzi che si riferiscono all'offerta in scadenza fra 3 giorni:

20,99 euro per un mese di abbonamento (nessuno sconto previsto)

15,99 euro al mese per 3 mesi di abbonamento (20% di sconto)

11,99 euro al mese per 6 mesi di abbonamento (45% di sconto)

7,39 euro al mese per 12 mesi di abbonamento (65% di sconto)

209,99 euro per il piano a vita (65% di sconto)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.