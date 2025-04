Google elimina l'accesso alle impostazioni di Assistant dall'app su Android

La recente decisione di Google di eliminare l'accesso diretto alle impostazioni dalla sua app principale segna un importante cambiamento strategico per l'azienda. Con l'aggiornamento alla versione 16.12 dell'app Google, gli utenti non potranno più accedere rapidamente alle opzioni di personalizzazione dell'Assistente, come la regolazione della sensibilità al comando vocale "Hey Google" o la gestione delle lingue preferite. Ora, queste impostazioni saranno disponibili solo tramite l'app Google Home o attraverso il menu delle impostazioni di sistema del dispositivo Android.

Questo cambiamento non è casuale, ma fa parte di una più ampia transizione verso Gemini che rappresenta il futuro dell'interazione con i dispositivi Google, promettendo una maggiore naturalezza e capacità rispetto all'attuale Google Assistant. Tuttavia, il passaggio non è privo di difficoltà. Molti utenti lamentano la scomodità di dover accedere alle impostazioni tramite percorsi meno intuitivi, un aspetto che potrebbe influire negativamente sull'esperienza utente, specialmente per coloro che utilizzano l'Assistente per gestire dispositivi smart home o altre funzionalità integrate.

La mancanza di opzioni di configurazione relative a Gemini nelle impostazioni dell'app Google ha generato ulteriore confusione tra gli utenti, evidenziando le sfide di una transizione tecnologica di questa portata. Inoltre, Google ha annunciato la fine del supporto per l'Assistente su alcune piattaforme, come i televisori LG, a partire dal primo maggio. Questo segnale rafforza l'idea di un graduale abbandono dell'ecosistema tradizionale a favore delle nuove tecnologie AI.

Google punta tutto su Gemini

Nonostante le promesse di innovazione, molti utenti si interrogano sull'effettiva capacità di Gemini di sostituire le funzionalità consolidate del vecchio Assistente. La possibilità di interagire con dispositivi smart e accedere a informazioni personalizzate in modo rapido e semplice sono caratteristiche fondamentali per una vasta gamma di utenti, che ora temono di perdere questa comodità durante la transizione.

Google, d'altra parte, vede in Gemini un'opportunità per ridefinire l'interazione uomo-macchina, puntando su un'intelligenza artificiale capace di apprendere e adattarsi alle preferenze degli utenti. Tuttavia, il successo di questa visione dipenderà dalla capacità dell'azienda di bilanciare l'innovazione con le esigenze pratiche degli utenti esistenti.