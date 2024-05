Babbel, accedi a tutte le lingue A VITA con uno sconto del 60%

Viaggiare conoscendo la lingua del posto è un vantaggio non indifferente: ti permette di muoverti meglio e capire cosa ti circonda. E se imparare una nuova lingua fosse, ora, più semplice e conveniente che mai? Con Babbel, una tra le più note piattaforme di apprendimento delle lingue, ora impari e risparmi al tempo stesso: sono infatti tornati disponibili gli sconti fino al 60% sui piani in abbonamento e su quello a vita.

Quali sono e cosa offrono i piani Babbel

Babbel offre tre piani imperdibili per tutti coloro che desiderano imparare una nuova lingua o perfezionare le proprie competenze. C'è quello da 6 mesi, disponibile con il 25% di sconto a soli 8,99 euro al mese: avrai accesso illimitato per sei mesi a lezioni, giochi e podcast in una lingua a tua scelta. Poi c'è il piano 12 mesi, a 5,99 euro al mese con il 50% di sconto: come l'altro, ti permette di accedere a tutti i contenuti Babbel, ma per un intero anno.

Infine c'è il piano a vita, a 239,99 euro con il 60% di sconto. Questa è l'offerta migliore proposta da Babbel, perché ti permette di avere accesso illimitato e per sempre a tutte le funzionalità della piattaforma, in 14 diverse lingue. Il pagamento è una tantum, senza abbonamento né costi nascosti aggiuntivi.

Ma come funziona Babbel? Sono due i principali prodotti che la piattaforma offre ai propri utenti:

Babbel App , ovvero corsi interattivi per lo studio individuale che ti permettono di imparare una nuova lingua ovunque tu sia. Le lezioni sono basate su situazioni di vita quotidiana e dialoghi realistici. Con l'applicazione, hai la possibilità di creare una routine di studio che sia efficace e flessibile per te;

, ovvero corsi interattivi per lo studio individuale che ti permettono di imparare una nuova lingua ovunque tu sia. Le lezioni sono basate su situazioni di vita quotidiana e dialoghi realistici. Con l'applicazione, hai la possibilità di creare una routine di studio che sia efficace e flessibile per te; Babbel Live: si tratta di videolezioni di lingua online, condotte da insegnanti esperti e qualificati. Adatto a chi desidera imparare ricevendo un feedback da una figura professionista. Questo servizio ti permette di acquisire sicurezza rapidamente, poiché ti concentrerai sulla comunicazione nella vita di tutti i giorni.

Con Babbel, imparare una nuova lingua non è mai stato così semplice, conveniente e divertente. La promozione, disponibile solo online, è limitata e ti permette di ottenere sconti fino al 60% su tutti gli abbonamenti, incluso l'ambito piano a vita con accesso illimitato.

