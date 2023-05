AXE Scheda di memoria microSDXC 64GB: ora su Amazon col 14% DI SCONTO

La mancanza di spazio su dispositivi mobili, console portatili, e tutti gli altri apparecchi che richiedono il salvataggio di dati, è uno scoglio da superare per i consumatori, e mai come in questo periodo che foto, video, giochi e quant'altro richiedono una mole di spazio ingente. Sono molti i motivi per cui è necessario disporre di più spazio di archiviazione, e spesso di una scheda microSD di buona fattura è la soluzione a tale problema. AXE è in prima linea nella creazione di queste schede, ed ora potrete aggiudicarvene una a un prezzo più conveniente con l'offerta su Amazon, la AXE Micro SD da 64GB.

Se siete alla ricerca di un articolo simile, sappiate che da oggi è in offerta su Amazon la AXE Micro SD da 64GB a soli 17,19€, con uno sconto del 14% sul prezzo totale di listino.

AXE Micro SD da 64GB: sempre più memoria

Si tratta di un prodotto che viene venduto con l'adattatore incluso, quindi molti dei problemi di compatibilità o lettura saranno risolti alla radice. Inoltre si tratta di un prodotto creato con caratteristiche di impermeabilità, antiurto, ma è anche resistente ai raggi X e alle temperature.

La scheda Micro SD AXE da 68 GB ha una velocità di lettura fino a 95 MB/s, mentre la velocità di scrittura arriva fino a 35 MB/s. Il prodotto è compatibile con i dispositivi che supportano schede microSDXC, tra cui diversi tipi di smartphone, computer, fotocamere, console e così via.

