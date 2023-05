AVM FRITZ!Box 4060 Edition International: ben 80,00 EURO di SCONTO ora su Amazon

Fritz! Box è un nome che da anni riecheggia nella vostra testa e sui vostri portali, quando si parla di connessione, e sicuramente sono davvero molti i prodotti dell'azienda che siamo abituati a vedere in giro, tra posti di lavoro o luoghi pubblici, e ovviamente anche in casa. La costante per tutti questi, è che si tratta sempre di prodotti utili e di qualità, ma soprattutto imprescindibili data la realtà indispensabile che il Wi-Fi è divenuto per la vita moderna. Ebbene oggi in offerta su Amazon c'è un'occasione per coloro che non ne hanno ancora uno, che risponde al nome di AVM FRITZ!Box 4060 Edition International.

Se siete interessati a questo prodotto, sappiate infatti che da oggi su Amazon l'AVM FRITZ!Box 4060 Edition International è in offerta a solo 179,99€, con il 31% di sconto sul prezzo di listino e un risparmio enorme pari a circa 80,00€.

AVM FRITZ!Box 4060: connessi in tutta la casa

Si tratta di un un prodotto che garantisce la connessione a qualsiasi modem in fibra ottica, via cavo o DSL tramite porta WAN. Con esso potrete disporre di Wi-Fi 6 fino a 6 Gbit/s (1.200 + 2.400 + 2.400 Mbit/s), con accesso Wi-Fi per ospiti pratico e sicuro senza accesso dalla rete locale privata. Supporta connessione WAN a 2,5 gigabit per connessione a modem DSL, via cavo o fibra ottica.

Come già detto uno dei punti di forza sta nel wireless, e l'AVM Fritz!Box 4060 vi farà sfruttare una connessione semplice e sicura di nuovi dispositivi wireless nella rete locale, premendo il tasto "Connect". Le impostazioni sono in Italiano, e l'interfaccia utente è davvero molto intuitiva.

