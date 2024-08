Autorità britannica chiude indagini su Apple e Google, i dettagli

L'autorità britannica per la concorrenza, la Competition and Markets Authority (CMA), ha annunciato la conclusione di due indagini su Apple e Google riguardanti i loro ecosistemi di app mobili. Queste indagini, avviate rispettivamente nel 2021 e nel 2022, avevano l'obiettivo di esaminare le condizioni imposte da entrambe le aziende agli sviluppatori di app per la distribuzione su App Store e Google Play.

La CMA aveva espresso preoccupazioni sul fatto che tali condizioni potessero limitare le scelte a disposizione degli sviluppatori, influenzando negativamente la concorrenza nel settore. Nonostante la chiusura di queste indagini, la CMA ha sottolineato che continuerà a tenere sotto osservazione le attività di Apple e Google.

In particolare, l'autorità intende utilizzare i nuovi poteri che le saranno conferiti grazie al Digital Markets, Competition and Consumer Act (DMCCA). Questa legge, recentemente introdotta nel Regno Unito, fornirà alla CMA strumenti normativi più potenti per regolare le grandi aziende tecnologiche e garantire che il mercato digitale rimanga competitivo.

La CMA continuerà a monitorare le attività di Apple e Google

Attraverso il DMCCA, la CMA avrà il potere di designare alcune aziende come "gatekeeper", ovvero entità che detengono un controllo significativo su determinati mercati digitali. Apple e Google, con i loro app store dominanti, sono tra le aziende che potrebbero essere designate in tal senso. Tuttavia, la CMA ha riconosciuto che questo processo di designazione richiederà tempo e che ci vorranno diversi mesi prima che possano essere intraprese azioni concrete.

Nel frattempo, la CMA ha respinto alcune proposte avanzate da Google per affrontare le problematiche riguardanti le regole del Play Store. Google aveva suggerito di permettere agli sviluppatori di utilizzare sistemi di pagamento alternativi al proprio, ma la CMA ha giudicato che queste proposte fossero insufficienti per risolvere le preoccupazioni sulla concorrenza.

Mentre le indagini su Apple e Google sono state chiuse, la CMA ha ribadito la sua intenzione di continuare a vigilare su entrambe le aziende. Grazie ai nuovi poteri forniti dal DMCCA, l'autorità britannica sarà pronta a intervenire per garantire un mercato digitale più aperto e competitivo, con l'obiettivo di riequilibrare il duopolio esercitato dai due giganti tecnologici.