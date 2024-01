Authy: fine supporto dell'app desktop di 2FA da agosto 2024

Le app desktop Authy per Windows, macOS e Linux non verranno più supportate da agosto 2024. A confermarlo è lo stesso fornitore, Twilio, con un messaggio sul proprio blog ufficiale. Come affermato dall’azienda: “Abbiamo preso la difficile decisione di abbandonare le app desktop Authy al fine di razionalizzare la nostra attenzione e fornire maggiore valore alle soluzioni di prodotto esistenti per le quali vediamo una crescente domanda”. L’azienda sta attraversando un periodo turbolento. Nelle scorse ore la società ha infatti annunciato le dimissioni del suo co-fondatore Jeff Lawson dalla carica di CEO e membro del Consiglio di amministrazione a causa del rallentamento della crescita delle vendite e della pressione degli investitori. Ciò ha portato a decisioni drastiche, come l’addio alla sua celebre app di autenticazione a due fattori (probabilmente divenuta poco redditizia). L’azienda sottolinea comunque che l'app per macOS rimarrà temporaneamente disponibile per il download sui computer Apple M1/M2.

Twilio: per usare ancora Authy passare subito all’app per iOS e Android

Come accennato, Authy è un’app di autenticazione che consente agli utenti di impostare l'autenticazione a due fattori (2FA) per i propri account online. Questa genera un codice di convalida univoco ogni 30 secondi per facilitare l'accesso autorizzato. La popolarità dell'app è dovuta alla sua capacità di generare codici offline, sincronizzazione tra dispositivi, possibilità di conservare backup crittografati nel cloud per il ripristino dell'account in caso di smarrimento del dispositivo e crittografia avanzata dei token per la sicurezza. Twilio ha consigliato agli utenti dell'app Authy per desktop di passare immediatamente all'utilizzo dell'app iOS o Android, scaricabili rispettivamente dall'App Store di Apple e da Google Play. Grazie alla funzionalità di backup di Authy, i token nel client desktop degli utenti si sincronizzeranno automaticamente con le loro app mobile.

Le applicazioni e le piattaforme che si affidano all'API di Authy per autenticare i propri utenti informeranno i propri clienti della necessità di passare all’app mobile entro agosto 2024. Twilio ha comunque consigliato app desktop alternative per gli utenti che non possono o preferiscono non utilizzare un dispositivo mobile per l’autenticazione a due fattori. Tra queste vi sono: 1Password, KeepassXC, Authenticator, Step Two e Secrets.