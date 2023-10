Auricolari wireless Sony WF-C500 a MENO della METÀ (-54%)

Se hai deciso di acquistare degli auricolari di qualità senza fare sacrifici oggi, non solo li puoi avere, ma puoi anche risparmiare un bel po'. Dunque non perdere tempo, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Sony WF-C500 a soli 45,98 euro, invece che 99,99 euro.

Ebbene sì, sembra impossibile ma è tutto vero, se fai presto puoi avvalerti di uno sconto spaventoso del 54% e quindi risparmiare ben 54 euro sul totale. Non è certo una promozione da lasciarsi sfuggire. Anche perché siamo di fronte a delle cuffiette Bluetooth eccellenti sotto tutti i punti di vista. Regalano un audio fantastico sia per ascoltare musica che per fare chiamate, sono resistenti all'acqua e hanno una batteria bella grande.

Sony WF-C500 a un prezzo da non credere

Oggi il prezzo è davvero a terra e quindi è sicuramente il momento di averle. Potrai goderti la tua musica preferita dove vuoi senza problemi. Sono molto comode e offrono un ottimo isolamento acustico. Il suono innovativo di Digital Enhancement Engine Sound rende tutto il più reale possibile.

La connessione è molto stabile e non avrai problemi di latenza. Sono resistenti all'acqua con certificazione di grado IPX4 e quindi le puoi indossare anche quando fai attività sportiva. Hanno poi un'autonomia pazzesca di ben 10 ore con una sola ricarica e altre 10 con la custodia per un totale di 20 ore.

Insomma siamo di fronte a degli auricolari wireless eccezionali che oggi puoi avere a pochissimo. Per cui fiondati su Amazon e acquista i tuoi Sony WF-C500 a soli 45,98 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.